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Факты / Украина / Общество

На территории ОРДЛО ВСУ уничтожили семь вражеских складов с боеприпасами за три дня

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
На территории ОРДЛО ВСУ уничтожили семь вражеских складов с боеприпасами за три дня
Фото: Depositphotos

На временно оккупированных территориях Украины высокоточными ударами за последние три дня было поражено по меньшей мере семь объектов, на которых размещались значительные запасы боеприпасов с 2014-2015 годов. В частности, только на уничтоженном составе боеприпасов в оккупированном Хрустальном (бывший Красный Луч) находилось до 1 тыс. тонн боеприпасов.

По данным InformNapalm, среди местных жителей появились слухи, что Вооруженные силы Украины очень точно уничтожают российские склады с боекомплектами недалеко от Донецка.

Мирные жители считают, что российские солдаты пытаются скрыть удачные удары украинской армии. Армия РФ простреливает центр оккупированного Донецка меньшими калибрами, чтобы запугать жителей и прекратить слухи об успешной работе украинских защитников только по складам с боеприпасами.

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В InformNapalm подчеркнули, что это свидетельства разных источников, благодаря которым появляется примерное представление о ситуации в Донецке. Вооруженные силы Украины точечно бьют по боевым возможностям российской армии и ликвидируют возможность наступления вражеских войск на Донбасс.

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