Особенное место: как рота добровольцев использует прежнее укрепление россиян под Бучей

Июнь, 18 в 18:38

Бойцы добровольческих формирований территориальных общин Киевской области сейчас проходят активную тактическую подготовку, чтобы быть готовыми в случае повторного наступления на область. Жители Бучанщины, которые в прошлом вообще не имели отношения к военному делу, сейчас благодаря практике активно тренируются с оружием, владеют тактикой боя и основами военной медицины.

На очередных учениях бойцы добровольческого формирования Бучанской территориальной общины по легенде должны были захватить вражеский опорный пункт: сначала ликвидировать наблюдателя укрепления, а затем и офицера. Важно было держать дистанцию ​​и контролировать свой сектор стрельбы. Над правильностью выполнения упражнений наблюдал командир роты охраны с позывным Фишер. В течение 13 лет он проводил военно-патриотические игры для людей самых разных профессий. Фишер отмечает: подлинный успех в тактике боя заключается в многочисленных повторениях упражнений.

В ситуации боя мозг не должен думать, как последовательно выполнить упражнение, а тело должно делать все автоматически. Это как управлять автомобилем: ты уже не думаешь, как будешь заводить двигатель и нажимать на газ. Во время обращения с оружием важна скорость. Скорость играет очень важную роль, особенно во время войны. Как ни странно, чтобы была скорость, нужно выключить мозг. А чтобы отключить его, нужно немало повторений. Тогда уже все будет получаться механически.

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Место для проведения учений – особое. До недавнего времени это самый большой опорный пункт россиян в Киевской области, а именно в Бучанском районе. Лучшей местности для подготовки встречи с врагом не найти. По предварительным оценкам, здесь дислоцировалось 15 тыс. личного состава захватчиков. Речь идет о десятках квадратных километров укрепляющих постов. Они находились здесь в течение марта и отсюда отступали в сторону Чернобыля.

Вражеские армейцы успели выкопать не менее 7 тыс. специальных окопов или, как их правильно называют, капониры для хранения боевой техники. Начальник штаба добровольческого формирования Бучанской ТО Андрей Верлатый рассказал, что здесь хранились вражеские танки, БТР и БМП.

Они здесь зарывались на годы. Через месяц они провели укрепляющую работу гигантских масштабов. Капонир защищает боевую технику от бомбардировок или артиллерийских обстрелов. Даже осколочные повреждения очень тяжело нанести технике, если она находится в таком земляном укрытии. Здесь было несколько подразделений, а именно буряты, чеченцы и конечно россияне. Также можно предположить, что здесь были подмосковные дивизии, ведь нашли подходящие упаковочные листы от вооружения.

А еще здесь на каждом шагу блиндажи, в которых жил личный состав. В простых землянках жили обычные солдаты, а в блиндажах “класса люкс” жило командование. От других укрытий их отличает наличие дверей и наворованных вещей из окрестных сел. Когда Фишер впервые побывал здесь, то его больше всего поразили две вещи. Это масштабы фортификации и повсеместное свинство оккупантов.

– Я такого никогда не видел. Вот тут он ел, а в шаге фекалии. Где они питались, там и справляли нужды. Вокруг сплошная грязь. Оно спит, вокруг полно окурков.

Закапывать капониры куда сложнее, чем рыть, ведь российские войска применяли под это специальную технику, рассказывают бойцы. Усилиями Бучанского добровольческого формирования уже снижено около 2 тыс. капониров в 14 населенных пунктах. Прежде всего это окопы, которые располагались рядом с жилыми домами и дорогами общего пользования. Остальные укрепления сейчас служат уже нашим бойцам и как база для тренировок, и как фортификация.