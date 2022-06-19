Российская армия готовит масштабное наступление, чтобы захватить Луганщину — Гайдай

Июнь, 18 в 21:34

Вооруженные силы Российской Федерации переместили все резервы на Луганское направление, чтобы захватить все территории области, которые находятся под контролем украинских защитников. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В частности, российская армия направила резервы на захват Северодонецка и Бахмута, чтобы полностью контролировать областной центр.

— Ждем в ближайшие дни большие наступления на Луганщине. Российские войска бросили все резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления. Они пытаются установить полный контроль над областным центром, – подчеркнул Гайдай.

По его словам, Российская Федерация до сих пор пытается установить контроль над автодорогой Лисичанск-Бахмут. Однако российские солдаты только массово гибнут во время вооруженной агрессии против Украины.

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