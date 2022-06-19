Июнь, 18 в 23:07

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что фиксируется скачок россиян, которые приезжают воевать на стороне Украины — в легион Свобода России.

Об этом он сказал в эфире Фейгин LIVE.

— Фиксируется скачкообразный приток в легион Свобода России. Сейчас насчитывается уже несколько сотен военнослужащих. Скачок произошел на 250 человек в течение вот этих нескольких дней, — сказал Арестович.

По его словам, это россияне, которые добираются в Украину через третьи страны.

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— Сейчас речь идет о том, чтобы дублировать подразделения, потому что не вмещаются все желающие, — заявил Алексей Арестович.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина вполне может привлечь иностранные частные военные компании (ЧВК) для борьбы с российской агрессией, ведь такие военные уже знают, как обращаться с западным оружием.

В мае Алексей Арестович заявил, что на территории РФ появились ячейки легиона Свобода России, участники которого борются против режима Владимира Путина.