Скачок на 250 человек: Арестович рассказал о пополнении легиона Свобода России
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что фиксируется скачок россиян, которые приезжают воевать на стороне Украины — в легион Свобода России.
Об этом он сказал в эфире Фейгин LIVE.
— Фиксируется скачкообразный приток в легион Свобода России. Сейчас насчитывается уже несколько сотен военнослужащих. Скачок произошел на 250 человек в течение вот этих нескольких дней, — сказал Арестович.
По его словам, это россияне, которые добираются в Украину через третьи страны.
— Сейчас речь идет о том, чтобы дублировать подразделения, потому что не вмещаются все желающие, — заявил Алексей Арестович.
Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина вполне может привлечь иностранные частные военные компании (ЧВК) для борьбы с российской агрессией, ведь такие военные уже знают, как обращаться с западным оружием.
В мае Алексей Арестович заявил, что на территории РФ появились ячейки легиона Свобода России, участники которого борются против режима Владимира Путина.