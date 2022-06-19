Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Скачок на 250 человек: Арестович рассказал о пополнении легиона Свобода России

Марта Бондаренко, редактор ленты
Скачок на 250 человек: Арестович рассказал о пополнении легиона Свобода России
Фото: Depositphotos

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что фиксируется скачок россиян, которые приезжают воевать на стороне Украины — в легион Свобода России.

Об этом он сказал в эфире Фейгин LIVE.

— Фиксируется скачкообразный приток в легион Свобода России. Сейчас насчитывается уже несколько сотен военнослужащих. Скачок произошел на 250 человек в течение вот этих нескольких дней, — сказал Арестович.

По его словам, это россияне, которые добираются в Украину через третьи страны.

Сейчас смотрят

— Сейчас речь идет о том, чтобы дублировать подразделения, потому что не вмещаются все желающие, — заявил Алексей Арестович.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина вполне может привлечь иностранные частные военные компании (ЧВК) для борьбы с российской агрессией, ведь такие военные уже знают, как обращаться с западным оружием.

В мае Алексей Арестович заявил, что на территории РФ появились ячейки легиона Свобода России, участники которого борются против режима Владимира Путина.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка