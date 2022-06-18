Июнь, 18 в 19:47

В Центре противодействия дезинформации рассказали, как начисляются пенсии уехавшим за границу и где теперь можно получить средства.

Об этом говорится в сообщении ЦПД.

Отмечается, что органы Пенсионного фонда Украины и социальной защиты населения ежемесячно начисляют пенсии и соцпомощи как внутриперемещенным лицам, так и гражданам, выехавшим за границу из-за войны в Украине.

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Если пенсионер получал пенсию в отделении Укрпочты, то сейчас ему нужно изменить способ получения средств и перевести начисления на карту.

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Если у пенсионера нет карты, а иностранные банки хотят справки для открытия счета, то можно оформить карту онлайн через официальный сайт или мобильное приложение.

При открытии счета банк осуществляет идентификацию клиента через видеоверификацию, рассказывают в ЦПД.

Ранее сообщалось, что РФ пытается распространять фейк о якобы мобилизации украинцев из Польши.