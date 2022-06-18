Июнь, 18 в 15:38

В Украине цены на топливо уже не вернутся к уровню, который был до начала полномасштабной войны. В то же время, проблема с его дефицитом постепенно решится.

Такое мнение выразил в одном из интервью секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос, реально ли решить проблему с дефицитом топлива в условиях войны.

Он предупредил, что той цены, которая была раньше, ждать уже не стоит.

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– Я думаю, этот вопрос скорее экономический, чем технологический. Считаю, через определенный промежуток времени он (вопрос дефицита горючего, – Ред.) решится. Но надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если по всему миру цена за бензин, условно, два евро за литр, то как у нас может быть один евро? – подчеркнул Данилов.

Он также проинформировал, что не заправляется, поскольку 24 февраля передал свой автомобиль военным.

Как известно, в мае Кабинет министров принял решение отказаться от государственного регулирования цен на топливо. В то же время правительство сохранило предельный уровень цены на бензин в 52 грн/л, а на дизельное топливо – 58 грн/л.

По состоянию на 18 июня, стоимость бензина А-95 в среднем составляет 50,77 грн/л, а бензина А-92 – 51,50 грн/л. Средняя цена на дизтопливо составляет 56,62 грн/л.