Июнь, 19 в 14:21

С 23 июня компания FlixBus начинает автобусные перевозки по маршруту Киев-Вроцлав, проходящий через Житомир, Новоград-Волынский, Ровно, Львов, Краков, Катовице, Вроцлав.

Автобусы по этому направлению будут курсировать четыре раза в неделю. График движения автобусов составлен так, чтобы не приходилось ехать по Украине во время комендантского часа.

Из Киева автобус отправится в 10:30. Время прибытия во Вроцлав – 06:35 на следующий день.

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Купить билеты можно на сайте перевозчика:

https://www.flixbus.ua/

С 1 июля в Польше перестанут оказывать финансовую помощь полякам, приютившим беженцев из Украины. Это приложение было принято на два месяца. но продолжена и работает уже четвертый месяц. Но 1 июля ее действие окончится.

Еще в начале войны, когда поток украинцев хлынул в Польшу, никаких правительственных программ не было. Поляки предлагали крышу над головой и еду не за возможные привилегии от государства, а просто так.

Например, за считанные дни после начала войны в Facebook-группу помощи украинским беженцам в Польше прибавилось 300 тыс. человек. Жилье предлагалось во всех частях страны.