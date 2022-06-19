Рада предоставила господдержку украинскому книгоиздательству и книжным магазинам с 2023 года

Июнь, 19 в 20:03

С начала 2023 года для новорожденных и 14-летних подростков будут выдавать бесплатные сертификаты на украинские издания на треть прожиточного минимума для трудоспособного лица. Согласно актуальным данным, до конца года его планируют повысить с 2 481 грн до 2 684 грн.

Верховная Рада приняла закон №6287 О внесении изменений в некоторые законы о стимулировании развития украинского книгоиздательства и книгораспространения. Документ поддержали 314 народных депутатов.

Закон предусматривает выплату субсидий с 1 апреля 2023 года специальным магазинам, в которых 80% выручки приходится на книжные товары. Размеры компенсации аренды немного увеличили:

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в Киеве и международных аэропортах – с 0,3 до 0,35 прожиточного минимума;

территориальных общинах от 500 тыс. жителей – с 0,2 до 0,25 прожиточного минимума;

территориальных общинах от 100 до 500 тыс. жителей – с 0,16 до 0,2 прожиточных минимума;

территориальных общинах от 30 до 100 тыс. жителей – с 0,08 до 0,12 прожиточного минимума;

территориальных общинах до 30 тыс. жителей – с 0,04 до 0,08 прожиточного минимума.

Площадь аренды, плата за которую подлежит компенсации, ограничена от 50 м в небольших территориальных общинах до 150 м в Киеве. Сумма субсидии не может превышать 20% суммы дохода за продажу книг.