Стекались все разведданные: ВСУ ликвидировали командно-разведывательный центр 20 армии РФ

Июнь, 19 в 23:45

В Харьковской области украинские защитники ликвидировали командно-разведывательный центр 20-й общевойсковой армии западного военного округа Российской Федерации. Пока нет точной информации относительно потерь.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. Он подтвердил информацию об уничтожении российских оккупантов.

– Важное уточнение: это был не командный пункт, а командно-разведывательный центр. Туда стекается вся разведывательная информация, обрабатывается, анализируется и передается в штаб. Нет точных данных по потерям, — отметил он.

По словам советника главы МВД, обычно в таких центрах работают от 200 до 300 человек, а командуют им офицер не ниже полковника.

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По неподтвержденным данным, недавно только за три дня Вооруженные силы Украины высокоточными ударами ликвидировали по меньшей мере семь объектов, на которых размещались значительные запасы боеприпасов российской армии.

По информации украинских изданий, только один уничтоженный состав боеприпасов в оккупированном Хрустальном (ранее город назывался Красный Луч) содержал до 1 тыс. тонн боеприпасов, которые могли использовать российские войска.