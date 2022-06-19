Июнь, 19 в 20:54

Верховная Рада упростит порядок установления фактов рождения или смерти на территории, где действует военное или чрезвычайное положение.

Соответствующий законопроект №7310 “О внесении изменений в некоторые законы об особенностях установления юридических фактов в условиях военного или чрезвычайного положения” в первом чтении поддержали 273 народных депутата.

Законопроект, в частности, предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный Кодекс.

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Заявление об установлении факта рождения или смерти человека в пределах территории, где действует военное или чрезвычайное положение, может быть передано родителями, родственниками, или их представителями ребенка в любой суд Украины, независимо от места жительства заявителя.

Суд будет рассматривать подобные дела безотлагательно, а одобренное судом решение подлежит немедленному исполнению. При этом решение суда об установлении факта рождения или смерти лица в пределах указанных территорий, может быть обжаловано в общем порядке, установленном Гражданским процессуальным Кодексом.

Обжалование решения не останавливает его исполнение.

Ранее парламент Украины урегулировал дату начала и конца учебного года в условиях войны, которую будет устанавливать украинское правительство.