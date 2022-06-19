Ударили артиллерией: в Луганской области ВСУ отбили атаку российской армии возле Тошковки

Июнь, 19 в 20:40

В Луганской области украинские защитники отбили атаку российской армии возле Тошковки благодаря артиллерии. Лисичанск контролируют Вооруженные силы Украины. В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, во время которых российские войска пытаются полностью захватить город, однако лишь несут массовые потери.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что российская армия пыталась прорваться на территорию Тошковки и даже частично удалось это сделать. Однако Вооруженные силы Украины запустили артиллерию, в результате чего захватчики отступили.

– Самая тяжелая военная ситуация в Украине – именно на Луганской области. Продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, орки пытаются захватить город полностью, но им это не удается, рашисты терпят массовые потери. Сегодня россияне пытались совершить прорыв в районе Тошковки, даже имели успех, но после работы нашей артиллерии оккупанты потерпели поражение, — подчеркнул Гайдай.

В то же время глава Луганской ОВА заверил, что на территории области продолжается так называемая тихая эвакуация мирных жителей, которые хотят уехать в более безопасные регионы Украины, а гуманитарные товары поставляют в регион ежедневно без перебоев.