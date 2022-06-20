Сгорело почти 5 тонн урожая: под Одессой произошел пожар

Июнь, 19 в 22:16

В Одесской области в результате пожара уничтожено почти 5 тонн урожая. В огне сгорело деревянное сооружение и сено в тюках весом 4,5 тонны.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в селе Белка на улице Трегубова, где загорелась деревянное сооружение. Ночью пламя удалось погасить на общей площади около 50 кв. метров.

Специалисты выясняют возможные причины и обстоятельства пожара. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. От спасательной службы привлекли шестерых пожарных и две единицы техники.

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В Одесской области ожидают собрать только половину прошлогоднего урожая в результате сильной засухи, рассказала директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова.

По ее словам, прошлогодние результаты урожайности были рекордными для Украины, но в 2022 году ситуация значительно ухудшится, однако агропродукции все равно хватит для удовлетворения спроса среди жителей области.