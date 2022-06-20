Июнь, 20 в 14:46

Мы встречаемся с Аюной Морозовой вблизи Харьковской областной военной администрации. Именно здесь, 1 марта, ее привалило бетоном, она пролежала под завалами 3,5 часа – тело занемело, воздуха не хватало, кричать не было сил, да и казалось, что никто уже не слышит.

А после второго прилета люди, которые так же, как и она, умоляли о помощи, затихли. После освобождения Аюна обходила десятой дорогой руины облсовета, и впервые, вместе с нашей съемочной группой, отважилась зайти внутрь.

– Ситуация 1 марта поселила во мне то, чего я не знала раньше – страх за жизнь. Я могла бояться за сына, за питомцев, за мужа, за родителей, но бояться, что умру – я этого никогда не боялась. И сейчас, столкнувшись с этой ситуацией, я стала бояться. Взрывы, гром – интуитивно идешь и ищешь стену более плотную, более капитальную. Но это нужно пройти, чтобы вылечиться, чтобы не было страха, — говорит Аюна.

Именно областная администрация в первые дни полномасштабного вторжения стала местом сбора всего патриотического сообщества — сюда везли гуманитарную помощь, организовывались волонтеры, здесь собирались мужчины и женщины, желавшие стать в ряды ТРО.

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— В этом, кажется, и была большая проблема, мы выдали местонахождение бешеным количеством людей и фотографий. Безумным! Здесь очереди стояли! – вспоминает женщина.

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26 февраля сюда пришла и Аюна с мужем Андреем – он работал водителем, она кормила горячей едой теробороновцев.

Утром 1 марта российская армия выпустила по Харькову ракеты Калибр, кадры ошеломили мир – крепкое здание обладминистрации разрушено, вырвало ели, достигавшие 4-го этажа, вокруг глубокие воронки. Под завалами десятки человек, в том числе Аюна.

– Вот шкаф, видите? Я стояла лицом к двери, буфет был еще закрыт, и был мальчик, помогавший мне наливать из баклажки воду. Я стояла спиной, позади были роллеты, и я увидела вспышку, в голове мысль – какой свет, если позади роллеты? Интуитивно я закрылась и очень сильно закричала! Ну и все! Я очнулась на спине с зафиксированными руками наверху. Как в фильмах ужасов – после взрыва серый воздух, и ты видишь этот воздух, и глушь такая, и кто-то кричит, а ты немного еще под впечатлением… Там у нас лежало печенье, это же буфет – сладости, чай, кофе. И эта смесь печенья с бетоном… я не люблю теперь печенье, – говорит Аюна.

Аюна спортсменка, директор школы олимпийского резерва, готовила будущих чемпионов по плаванию. Многие ее спортсмены сейчас воюют на фронте. Спортивная закалка помогла и ей не сдаться и бороться сколько есть силы.

– Попав под завалы, я, как спортсменка, почувствовала все тело и поняла, что я цела. И это был величайший страх, что я цела, но я под землей и могу погибнуть, потому что меня просто не услышат и я умру просто от нехватки воздуха. Мысли очень скачут! Первое подумала – слава Богу, что ребенок в безопасности! Второй момент был – что я скажу родителям? Потом руки вот так держала и думаю – о, ногти целые! Потом — господи, о чем ты думаешь, ты сейчас можешь умереть! И сначала мне казалось, что звук идет куда-то, что слышат мои крики, – вспоминает женщина.

Но после второго ракетного удара Аюну еще больше привалило и она уже не слышала ни тех, кто до этого под завалами умолял о помощи, ни себя.

— Из-за того, что в кабинете было много столов, шкафов, у меня под правой ногой оказалось дерево, и я могла ногой немного двигать, и я подумала: “Я не могу кричать, но стук-то они услышат!” И я настукивала харьковскую кричалку Металлиста – думаю, это точно услышат! – говорит Аюна.

Тело онемело, движения уже не контролировала, заканчивался воздух, вспоминает Аюна, она пыталась спокойно дышать и говорила вслух сама с собой, чтобы не сойти с ума.

– И они услышали мой писк, я уже не кричала, а перешла на ультразвук какой-то! И меня услышал мужчина, я с ним разговаривала, он говорил, что его зовут Женя, я говорю: “Мальчик!” Он говорит: “Я не мальчик, мне 38 лет!” Я бы очень хотела найти его! Спасибо тебе, Женя, дай Бог здоровья тебе, жене и твоим детям, и спасибо, что у тебя такой хороший слух! – вспоминает Аюна.

Евгений понемногу разгребал завалы, но самый тяжелый кусок бетона, который привалил Аюну, поднять не мог.

И вдруг Аюна услышала голос мужа и сказала Жене, что там ходит мужчина такой-то с виду. Попросила, чтобы спросил, не Андрей ли.

– И слышу, он спрашивает: “Ты Андрей?” Он говорит: “Да!” Я говорю: “Скажи, что здесь Аюна лежит!” Он говорит: “Здесь какая-то Юнона лежит!” И Андрюха говорит: “О, это моя!” И он на адреналине сдвинул кусок бетона! И расплакался! Я говорю: “Тоже нашел время плакать!” А он: “О, ворчит, значит жива!”, – вспоминает Аюна.

Фото: Сергей Козлов