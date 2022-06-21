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Факты / Украина / Общество

В ближайшие четыре дня не игнорируйте тревоги: Арестович предупредил киевлян

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я

Российские захватчики, вероятно, готовят массовый запуск ракет по территории Украины со стороны оккупированного Крыма.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, шесть носителей крылатых ракет в Черном море выстроились вдоль западного побережья Крыма для нанесения массированного ракетного удара.

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Арестович прогнозирует удар “по центрам принятия решений в Киеве” в ответ на удар по буровым установкам, которые присвоила РФ после временной оккупации Крымского полуострова.

— Сегодня, завтра, послезавтра и после послезавтра очень рекомендую нашим гражданам, в том числе проживающим в Киеве, особенно на Печерске — не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, — советник главы ОП.

Он подчеркнул, что в эти дни существует вполне реальная опасность и следует быть осторожными.

Напомним, что народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о том, что украинские военные якобы нанесли удар по буровым установкам. Отмечается, что это произошло утром 20 июня.

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