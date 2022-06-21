Июнь, 20 в 23:40

Российские захватчики, вероятно, готовят массовый запуск ракет по территории Украины со стороны оккупированного Крыма.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, шесть носителей крылатых ракет в Черном море выстроились вдоль западного побережья Крыма для нанесения массированного ракетного удара.

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Арестович прогнозирует удар “по центрам принятия решений в Киеве” в ответ на удар по буровым установкам, которые присвоила РФ после временной оккупации Крымского полуострова.

— Сегодня, завтра, послезавтра и после послезавтра очень рекомендую нашим гражданам, в том числе проживающим в Киеве, особенно на Печерске — не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, — советник главы ОП.

Он подчеркнул, что в эти дни существует вполне реальная опасность и следует быть осторожными.

Напомним, что народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о том, что украинские военные якобы нанесли удар по буровым установкам. Отмечается, что это произошло утром 20 июня.