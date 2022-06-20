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Факты / Украина / Общество

Показать “желание” получить паспорт РФ: в Бердянске оккупанты создают искусственные очереди в ЦПАУ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Показать “желание” получить паспорт РФ: в Бердянске оккупанты создают искусственные очереди в ЦПАУ

Оккупанты в Бердянске создают искусственные очереди в местные ЦПАУ, чтобы продемонстрировать якобы “желание” местных жителей получить российские паспорта.

Сообщается, что всех стоящих на учете в военной комендатуре Бердянск принудительно отправляют в ЦПАУ для создания очередей перед пунктами фотографирования на документы. Не соглашающихся стоять в очередях отправляют на общественные работы.

Кроме того, отмечается, что на временно оккупированных территориях Юга Украины прослеживалась работа мобильной группы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы ВС РФ. В радиусе километра работы указанных групп исчезала мобильная связь украинских операторов и блокировалась возможность просмотра украинских сайтов в сети.

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После перемещения группы по локации доступ к украинским сайтам возобновлялся. В ГУР предполагают, что таким образом производился поиск проукраински настроенных лиц и членов их семей.

А во временно оккупированном Старобельске Луганской области оккупационные власти проводят “инвентаризацию” оборудования местных аграрных компаний. Рашисты объясняют, что конечная цель этих действий – создание “нового сельскохозяйственного предприятия по принципу коллективного хозяйства”.

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Бывшим сотрудникам объясняют, что в случае возвращения на работу их заработная плата не будет превышать 10 тыс. российских рублей (5 тыс. грн). Те, кто согласится на такие условия, должны возвратиться на рабочие места к июню и принять российское гражданство к сентябрю.

Во временно оккупированном селе Конские Раздоры Запорожской области в помещении местной больницы разместились около 40 военных оккупационных армий. В целях “круговой охраны”, они рассредоточили по периметру больницы взрывные устройства в виде растяжек. После этого с территории одного из близлежащих хозяйств зашла коза. В результате хаотического движения животное “обезвредило” несколько гранат, а несколько рашистов получили ранения разной степени тяжести.

Фото: ГУР

Источник: ГУР
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