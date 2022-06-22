Июнь, 22 в 14:22

В мае этого года миллионы украинцев неожиданно для себя сменили поставщика газа. Вместо частных региональных газсбытов (их многие потребители до сих пор путают с облгазами и по привычке называют газконторами) топливо начал поставлять государственный Нафтогаз.

При этом клиентов в новую компанию перевели автоматически, так что заключать новые договора самостоятельно не нужно. Но узнать свой новый лицевой счет и научиться платить за газ на новые реквизиты необходимо.

Факты ICTV собрали ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об изменениях на рынке газа.

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Почему поменялся поставщик газа?

Предыдущие газсбыты не смогли выполнить свои функции перед 8,8 млн бытовых потребителей, поскольку не договорились о новых соглашениях о закупке топлива с Нафтогазом и не смогли обеспечить население необходимым ресурсом.

После этого, согласно правилам рынка газа, клиенты автоматически перешли к поставщику последней надежды (ППН). Его функции выполняет газоснабжающая компания Нафтогаз Украины.

ППН – это страховой механизм на рынке газа: компания автоматически подхватывает оставшихся без поставщика клиентов и обеспечивает их газом в течение 60 суток – пока те ищут нового, постоянного поставщика газа.

Таким образом удается избежать ситуаций, когда люди могут остаться без газоснабжения из-за проблем той или иной коммерческой компании.

Как узнать, изменился ли поставщик у меня?

В Нафтогаз, как к поставщику последней надежды, сначала попали 8,8 млн потребителей 17 поставщиков под брендом ТВІЙ ГАЗЗБУТ (в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях), а также ООО Одессагаз-Снабжение.

А 17 июня Нафтогаз сообщил, что от ряда компаний к поставщику последней надежды дополнительно перешли еще 1,3 млн домохозяйств, в том числе жители Киева, Черкасс, Тернополя и других городов.

Речь идет о бывших клиентах ГП КиевГазЭнерджи, ООО Лубныгаз-Трейдинг, ООО Газ Ресурс Компани, ООО Тернопольгоргаз, ООО Уманьгаз Сбыт и ООО Черкассыгаз Сбыт.

По данным Нафтогаза, сейчас компания поставляет топливо почти 98% бытовых потребителей в Украине (12,4 млн клиентов).

Проверить наличие у вас постоянного поставщика можно на сайте Газоснабжающей компании Нафтогаз Украины или непосредственно на платформе Оператора ГТС Украины, введя свой ЕІС-код.

ЕІС-код – это персональный газовый номер потребителя, который состоит из 16 символов (латинских букв и цифр). Его можно найти в платежке, договоре или личном кабинете.

Кроме того, информацию о наличии поставщика можно уточнить в контакт-центре Нафтогаза.

Кому платить за газ: почему украинцам сменили поставщика и что с этим делать? / 2 фотографии

А как же мои льготы/субсидии?

При изменении поставщика газа все льготы и субсидии сохраняются автоматически. Их подтянут в платежки от новой компании.

Ходить для решения этих вопросов никуда не нужно.

Нужно ли лично идти в газконтору, чтобы заключить новый договор?

Нет. Так называемые газконторы – это ваши предыдущие газсбыты. Именно от них потребители и попали к поставщику последней надежды – Нафтогазу.

Чтобы заключить соглашение с Нафтогазом как постоянным поставщиком (а не поставщиком последней надежды на срок до 60 суток), можно заполнить заявку онлайн на их сайте, в Приват24 или посетить отделение партнеров (Ощадбанк, ПУМБ, ТАС, Новая почта).

Впрочем, согласно решению Министерства энергетики и Оператора ГТС Украины, на этот раз потребителей вышеупомянутых компаний перевели на полноценные соглашения с Нафтогазом автоматически. То есть подавать заявки и лично заключать новый контракт с Нафтогазом уже не нужно.

Какой будет цена в Нафтогазе?

Миллионы украинцев, которые вынужденно сменили газоснабжающую компанию, перешли в Нафтогаз на тарифный план Фиксированный с ценой 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости распределения). Это на 3 коп дешевле, чем у большинства предыдущих газсбытов.

Тарифный план Фиксированный и цена 7,96 грн будет действовать до 1 мая 2023 года.

Можно ли выбрать другого поставщика?

Да, можно выбрать и другую газоснабжающую компанию на рынке. В теории поставщика можно менять хоть ежемесячно. Актуальный список компаний можно найти на сайте информационно-консультационного центра ГазПравда.

Правда, за последние несколько месяцев количество поставщиков резко уменьшилось. В июне насчитали всего 14 компаний. Хотя в марте их было больше 60.

Поэтому, прежде чем подать заявку новому поставщику, внимательно изучите его условия и цены, а также надежность. Потому что, если эта компания впоследствии тоже уйдет с рынка, вы рискуете снова оказаться у поставщика последней надежды.

Как платить за газ Нафтогазу?

Чтобы платить за газ новой газоснабжающей компании, нужно получить новый номер лицевого счета.

Для этого необходимо перейти в чатбот GASUA (в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger) и ввести ЕІС-код. Получить лицевой счет можно, обратившись в контакт-центр Газоснабжающей компании Нафтогаз Украины.

После получения лицевого счета вы можете зарегистрироваться в личном кабинете my.gas.ua. Там будет возможность узнать и оплатить счета, скачать справку о льготах и ​​субсидиях.

Получив электронные или бумажные квитанции, вы можете оплатить их онлайн (в личном кабинете Нафтогаза, платежных системах или мобильных банковских приложениях) или оффлайн (оплачивать традиционные бумажные счета в кассах банков или на почте).

Подробная инструкция, как получить и оплатить счета за газ, есть здесь.

С какого месяца нужно платить за газ Нафтогазу?

С мая 2022 года. Именно с этого месяца 8,8 млн потребителей попали к поставщику последней надежды.

Как сообщили в Нафтогазе, счета за потребленный газ в мае будут доступны после 20 июня в личном кабинете и чатботах.

А вот печатные счета доставит Укрпочта после 25 июня. И только в регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

А если я уже заплатил за май старому поставщику?

За поставку газа в мае 8,8 млн бывших клиентов ряда газсбытов должны платить именно Нафтогазу. Если вы уже заплатили за май своему предыдущему поставщику, то он не будет перечислять средства Нафтогазу. Также нельзя переадресовать уплаченные газсбыту средства на оплату доставки топлива.

Однако потребитель, который ошибочно переплатил за поставку газа в мае, имеет право на возврат средств. Как объясняют эксперты ГазПравды, это предусмотрено Правилами поставки природного газа, утвержденными НКРЭКУ.

Там указано, что в случае переплаты сумма переплаты засчитывается в счет оплаты на следующий расчетный период или возвращается на текущий счет потребителя по его письменному требованию в течение пяти рабочих дней после получения такого требования.

Для возврата средств необходимо написать соответствующее заявление вашему предыдущему поставщику газа (газсбыту). Оно составляется в произвольной форме, но обязательно нужно указать предыдущий номер лицевого счета.

Кому передавать показания счетчика и платить за доставку газа?

Здесь без изменений: показания счетчика следует передавать вашему облгазу (газораспределительной компании), а не Нафтогазу (газоснабжающей компании).

Делать это нужно ежемесячно с 1 по 5 число (по телефону, в мобильном приложении или в чат-боте, в квитанции и так далее).

Также облгазу платят и за доставку (распределение) газа.

И нет, плату за доставку газа не отменяли. Если вы ее игнорировали, у вас накапливается задолженность. Исключение сделали только для абонентов, чьи дома (вместе с газовыми трубами) пострадали в результате военных действий.