Июнь, 22, 2022 в 17:53

Ратификация — утверждение высшим органом государственной власти (президентом, парламентом или Верховной Радой) международного договора и согласие на его обязательность для государства.

На латинском ратификация значит — “тот, кто имеет законную силу“.

То есть, другими словами, ратификацией называют процесс придания юридической силы документу (например, международному договору) путем утверждения его соответствующим органом каждой из сторон.

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Ратификация — это одна из последних стадий заключения международных договоров. Вообще, этот процесс не является обязательным для всех договоров.

Права ратификации и порядок ее осуществления определяются Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года и национальным законодательством:

если ратификация предусмотрена договором или другой договоренностью его участников;

если представитель государства подписал договор при условии его ратификации или намерении государства о подписании ратификации (это отмечается в ходе переговоров).

В Украине это прописано в законе О международных договорах Украины 2004 года. Закон содержит перечень договоров, подлежащих ратификации:

политические или общеэкономические, с общефинансовыми вопросами (вопросы займа и кредита, территориальные или мирные);

о правах и свободах человека и гражданина;

о гражданстве;

об участии в межгосударственных союзах и объединениях, системах коллективной безопасности;

о военной помощи, направлении контингента ВС Украины в другие страны или допуске иностранных ВС на территорию Украины;

об исторических и культурных достояниях народа Украины;

такие, выполнение которых предусматривает изменение действующих или принятие новых законов Украины;

другие договоры, ратификация которых предусмотрена законом или самим договором.

Процесс ратификации состоит из трех последовательных стадий:

предварительное одобрение;

сам факт ратификации;

обмен ратификационными грамотами.

Процедуры первых двух осуществляются в разных странах неодинаково, в соответствии с нормами конституционного права каждого государства.

В Украине предложения по ратификации рассматриваются президентом или Кабинетом Министров, и в случае их одобрения договор подается в Верховную Раду.

Как правило, до ратификации определенный договор не имеет юридической силы, поэтому выполнение пунктов в нем не является обязательным для сторон.

Сам факт ратификации оформляется специальным документом, который называют ратификационной грамотой (иными словами, это документ, подтверждающий факт заключения договора).

Стороны должны обязательно обменяться этими грамотами.

Чаще всего ратификация используется для придания юридической силы международным договорам. В соответствии с ним ратификация выступает одним из способов выражения согласия государства на соблюдение условий договора.

Ратификационные договоры существуют двух типов — двусторонние и многосторонние.

Двусторонние вступают в силу после обмена ратификационными грамотами. Обмен осуществляется в согласованное сторонами время, как правило, в столице той страны, где не подписывался договор.

При заключении многосторонних договоров стороны определяют страну-депозитарий, которой все участники передаются грамоты, и договор вступает в силу с момента получения депозитарием грамот от всех.

Ратификация в Украине

20 июня 2022 года Верховная рада ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями, известную как Стамбульская конвенция.

Цель документа — разрушить гендерные стереотипы, которые допускают насилие в отношении женщин.

Стамбульская конвенция — это международное соглашение Совета Европы, касающееся насилия против женщин и домашнего насилия. Ее подписали в Стамбуле 11 мая 2011 года, а 1 августа 2014 года Конвенция вступила в силу.

Ратификация Стамбульской конвенции является очень решительным шагом в борьбе с гендерным насилием в Украине.