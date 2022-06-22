Июнь, 22 в 16:39

С началом полномасштабной войны тысячи украинцев вынуждены были покинуть свои дома. Большинство направились за границу.

Тем более, с 24 февраля были упрощены правила пересечения границы — украинцев пускали на территорию ЕС без биометрических паспортов, или вообще без них.

Ведь с 2017 года украинцам не нужна виза для въезда в Шенгенскую зону. Поэтому большинство беженцев находились на территории ЕС на правах туристов. Но безвизовый режим позволяет находиться в ЕС лишь 90 дней в течение 180 дней.

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Что делать, если 90 дней безвиза закончились, а вы не оформили статус беженца или вид на жительство — узнавали Факты ICTV.

Какой статус могут приобрести украинцы, находясь за границей

После 24 февраля украинцы, бежавшие от войны, имели три варианта:

оставаться в статусе туриста (90 календарных дней с даты въезда, вы полностью самостоятельно обеспечиваете свое пребывание, не имеете права работать);

(90 календарных дней с даты въезда, вы полностью самостоятельно обеспечиваете свое пребывание, не имеете права работать); подать документы на получение статуса беженца (события в Украине являются безусловным основанием для получения такого статуса независимо от места проживания в Украине). Процедура получения такого статуса длительная, может занимать более полугода;

(события в Украине являются безусловным основанием для получения такого статуса независимо от места проживания в Украине). Процедура получения такого статуса длительная, может занимать более полугода; получить временную защиту — статус предоставляется сразу, без долгих формальностей сроком на год и может быть автоматически продлен до трех лет.

Однако многие украинцы решили не оформлять статус беженца или получать временную защиту, а просто остаться в ЕС, пока ситуация в Украине не улучшится.

Но 90 дней с 24 февраля уже истекли, и право на пребывание по безвизу тоже.

90 дней безвиза закончились — что делать

Независимо от наличия вида на жительство в одной из стран ЕС, украинцы могут находиться в государствах Шенгенской зоны до 90 дней на каждые 180 дней.

То есть со дня пересечения границы необходимо отсчитать 180 дней назад и посмотреть, были ли вы в ЕС более 90 дней за этот период без наличия вида на жительство.

Если этот срок превышен, вы не имеете права находиться в Шенгенской зоне без соответствующего разрешения.

Однако директива о временной защите от 12 марта 2022 года снимает ограничение на срок пребывания в ЕС, которое дает безвиз.

Например, после использования права на проживание по безвизовому режиму, пребывание украинцев на территории Польши считается законным.

Однако для этого необходимо зарегистрироваться по номеру PESEL со статусом UKR и, таким образом, заявить о намерении остаться в Польше еще на 18 месяцев.

— Согласно Директиве от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины в связи с агрессией Российской Федерации, для тех граждан Украины, которые въехали на территорию Республики Польша после 24 февраля 2022 года в рамках безвизового режима, зарегистрировали свое пребывание по номеру PESEL и таким образом заявили о намерении остаться в Польше, пребывание на территории Польши считается законным на срок 18 месяцев от даты 24 февраля 2022 года, — отмечает поручитель Пограничной службы и руководитель пресс-группы главного командующего Пограничной службы Анна Михальская.

А вот в Германии без вида на жительство можно находиться до 31 августа. Чтобы оставаться в стране и дальше, необходимо подать заявление в миграционную службу по месту временного пребывания на получение гуманитарной защиты.

Такую норму в немецком законодательстве ввели после принятия соответствующей директивы на уровне всего ЕС.

Все остальные страны Евросоюза также имплементировали решение в свое национальное законодательство. Чтобы узнать о других странах, лучше обращайтесь в миграционную службу.

То есть, если вы находитесь в Германии по правилам безвиза и до 31 августа не подадите заявление на гуманитарную защиту, ваше пребывание там будет считаться незаконным.

На сколько можно вернуться в Украину

Гражданам Украины, прибывшим в Польшу после 24 февраля, оформляют идентификационный код PESEL со статусом UKR. Эта отметка в документе дает право легально находиться на территории Польши до 18 месяцев.

Владельцы PESEL UKR имеют возможность возвращаться домой, но не более чем на 30 дней.

То есть если вы будете находиться в Украине 31 день, все социальные льготы, на которые могут рассчитывать владельцы статуса UKR, отменяются.

Кстати, легально находиться в Польше при таких условиях можно будет только до 23 августа 2022 года.