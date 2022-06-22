Июнь, 22 в 16:11

В случае получения пенсионером статуса человека, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, выплата пенсии приостанавливается. Выплаты могут быть возобновлены после личного обращения такого лица в соответствующие учреждения.

По данным Пенсионного фонда Украины, человек получает статус пропавшего без вести после внесения данных в реестр на основании заявления о факте исчезновения.

Человек может считаться пропавшим без вести при особых обстоятельствах с момента подачи родственниками или друзьями заявления о факте исчезновения гражданина Украины.

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В Верховной Раде объяснили, что нужно подавать заявление о розыске в соответствующий территориальный орган Национальной полиции Украины. Документ могут отдать не только родственники, но и другие люди, узнавшие об исчезновении пенсионера.

Заявителю необходимо получить от Нацполиции выписку из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства по факту исчезновения человека.