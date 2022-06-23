Июнь, 23 в 16:57

Портал VisitUkraine.today подготовил информацию для беженцев из Украины о том, в каком размере и каким образом можно получить денежную помощь в разных странах Европейского Союза.

Чехия. Всем без исключения бененцам здешнее Бюро труда выплачивает помощь в размере 5 тыс. крон (примерно €200).

Первая выплата производится автоматически при предъявлении паспорта и гуманитарной визы (vízum strpenie). За последующими выплатами могут обратиться только те, кто оказался в тяжелой финансовой ситуации (например, не смогли найти работу). Но сделать это можно не более пяти раз.

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Таим образом, в общей сложности беженцы имеют право на шесть выплат по 5 тыс. крон. Через полгода они можно получать помощь уже в рамках стандартных социальных выплат.

Латвия. Здесь беженцы из Украины имеют возможность получить финансовую помощь в Министерство Благополучия. А именно:

единовременная помощь составляет €272 на взрослого и €190 на ребенка;

дополнительная ежемесячная помощь в размере €109 на члена семьи и €76 на каждого следующего члена семьи;

другая материальная поддержка или социальные услуги в соответствии с индивидуальными потребностями.

Эстония. Беженцы из Украины имеют право на те же льготы и выплаты, что и граждане страны.

Прежде чем подавать заявление о помощи (льготах), необходимо получить статус временной защиты, вид на жительство и эстонский личный идентификационный код в пункте приема военных беженцев или в службе Департамента полиции и пограничной охраны (PPA).

Это может быть помощь на детей в возрасте от 0 до 16 лет: €60 на первого и второго ребенка в семье и €100 — на третьего и последующих детей. Начиная с третьего ребенка многодетной семье выплачивается пособие размером €300 в месяц, а с седьмого ребенка – €400 в месяц.

Родителям, которые прибыли в Эстонию с ребенком младше 1,5 лет, выплачивается компенсация €584 в месяц за период до 545 дней. Таким образом размер этого вида помощи зависит от возраста ребенка и даты начала действия вида на жительство родителей.

После получения временной защиты украинские беженцы имеют право на получение помощи из расчета прожиточного минимума: первому члену семьи выплачивается один прожиточный минимум (€150), второму взрослому – 0,8 прожиточного минимума (€120) и несовершеннолетним детям – 1,2 прожиточного минимума (€180).

Словакия. Право на получение денежной помощи в этой стране имеют лица со статусом временного убежища и документов о разрешении на проживание с отметкой ODÍDENEC.

Заявление о предоставлении материальной помощи подается в отдел занятости, отдел по социальныым вопросам и вопросам семьи.

Также лица, имеющие временную защитув Словакии, имеют право на получение экстренной денежной помощи, предоставленной гуманитарными организациями в рамках программы Министерства труда, социальных вопросов и семьи (MoLSAF).

Сумма на одного человека в месяц составляет:

€80 на взрослого от 18 лет;

€60 на ребенка от 3 до 18 лет;

€160 на ребенка до 3-х лет.

Словения. На денежную помощь в Словении также имеют право граждане Украины со статусом временной защиты, которые не проживают в приюте, не подали заявление на международную защиту, не имеют собственных денежных средств или доходов на свое содержание.

Размер денежной помощи исчисляется согласно основному размеру минимального дохода по следующим критериям:

для первого взрослого или заявителя – 100%;

для каждого следующего взрослого человека в семье — 70%;

для ребенка в возрасте до 18 лет – 30%;

для несовершеннолетнего ребенка без сопровождения взрослых – 100%.

Также в Словении украинцы имеют право подать заявление на финансовую помощь на ребенка в центр социальной защиты.

Ирландия. Чтобы получить социальную денежную выплату, необходим персональный номер в Службе государственного обеспечения (PPSN).

При подаче заявления на получение PPSN украинец может сразу подать заявление на выплату еженедельной материальной помощи. Максимальная выплата для людей старше 25 лет составляет €260.

К этому можно получить надбавку за подопечного взрослого €138, за ребенка до 12 лет – €40, за ребенка старше 12 лет – €48. Для взрослых от 18 до 24 лет выплата составляет €117.7 с надбавкой за подопечного взрослого €117.7.

Помимо надбавок к выплатам взрослым помощь выплачивается также отдельно на детей – €140 в месяц на каждого ребенка.

Франция. Статус APS, то есть временной защиты, позволит беженцам из Украины получать денежную помощь, размер которой рассчитывается в соответствии с составом семьи. Для получения карты ADA в префектуре украинцу будет назначена встреча во французском Управлении иммиграции и интеграции.

Финансовая помощь семьям определяется в зависимости от количества ее членов: 1 человек — €6,80 в день, 2 человека — €10,20 день, 3 человека — €13,60 в день, 4 человека — €17 ,00 в день и так далее. Но каждый взрослый получает еще €7,40 в день.

Австрия. Размер базовой социальной помощи в Австрии зависит от типа жилья украинца: с полным пансионом, с самообеспечением или частным проживанием.

В случае частного проживания украинцы могут получить следующие максимальные выплаты:

субсидия на аренду для одного человека – до €150 на человека в месяц;

дотация на аренду для семьи (от 2 человек) – до €300 на человека в месяц;

питание для взрослых – до €215 на человека в месяц;

питание для несовершеннолетних – до €100 на человека в месяц.

Для получения субсидии на аренду жилья необходимо представить договор аренды (так называемый прекариатный договор).

Кроме того, в Австрии можно получить финансовую субсидию на школьные принадлежности (до €200 на ребенка в год) и одежду (€150 на человека в год), а также деньги на отдых (до €50 на человека в месяц).

Источник: VisitUkraine.today