Россияне обстреляли Сумщину запрещенными фосфорными снарядами
Российские захватчики в четверг, 23 июня, обстреляли юношескую общину Сумской области фосфорными снарядами. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
— При обстреле Юнаковской общины россияне применили фосфорные снаряды! – написал Живицкий в Telegram.
Он отметил, что на данный момент уточняется информация о пострадавших жителях и разрушениях.
Также Живицкий опубликовал видео из одной из деревень Юнаковской общины, которую россияне обстреляли из Градов.
В начале июня российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе села Черкасские Тишки Харьковской области.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.