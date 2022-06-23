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Факты / Україна / Общество

Россияне обстреляли Сумщину запрещенными фосфорными снарядами

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
російська техніка
Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики в четверг, 23 июня, обстреляли юношескую общину Сумской области фосфорными снарядами. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

— При обстреле Юнаковской общины россияне применили фосфорные снаряды! – написал Живицкий в Telegram.

Он отметил, что на данный момент уточняется информация о пострадавших жителях и разрушениях.

Также Живицкий опубликовал видео из одной из деревень Юнаковской общины, которую россияне обстреляли из Градов.

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В начале июня российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе села Черкасские Тишки Харьковской области.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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