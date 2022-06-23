Июнь, 23 в 17:27

В четверг, 23 июня, в Херсоне сообщают о взрывах.

Информация появилась в местных Telegram-каналах около 17.20, также об этом сообщили корреспонденты Суспільного. Официального подтверждения пока нет.

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Напомним, вечером 22 июня в социальных сетях начала распространяться информация о том, что ВСУ вошли в Херсон.

Сначала ее распространил бывший депутат Верховной Рады Виталий Куприй на своей странице в Facebook. Позже другой экс-нардеп Игорь Мосийчук намекнул, что ВСУ на Херсонском направлении имеют определенные успехи.

Впоследствии заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему посты о хороших новостях из Херсона некорректны.