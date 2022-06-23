Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

В Херсоне сообщают о взрывах

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Требует проверки
пожежа у Херсонській області

В четверг, 23 июня, в Херсоне сообщают о взрывах.

Информация появилась в местных Telegram-каналах около 17.20, также об этом сообщили корреспонденты Суспільного. Официального подтверждения пока нет.

Сейчас смотрят

Напомним, вечером 22 июня в социальных сетях начала распространяться информация о том, что ВСУ вошли в Херсон.

Сначала ее распространил бывший депутат Верховной Рады Виталий Куприй на своей странице в Facebook. Позже другой экс-нардеп Игорь Мосийчук намекнул, что ВСУ на Херсонском направлении имеют определенные успехи.

Впоследствии заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему посты о хороших новостях из Херсона некорректны.

Читайте
В небе над Покровском ПВО сбила российскую ракету

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка