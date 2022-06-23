Июнь, 23 в 14:19

В четверг, 23 июня, Киевский городской совет поддержал решение о запрете продажи и запуска фейерверков в Киеве во время войны. Также будет запрещено передвижение по городу автомобилей, не имеющих глушителя.

Об этом проинформировал по итогам заседания Киевсовета мэр столицы Виталий Кличко.

– Несколько лет тому назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно. В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность, – отметил Кличко.

Так, Киевсовет запретил реализацию (торговлю, продажу) и запуск фейерверков, салютов и пиротехнических средств в Киеве на время войны. Запрет будет действовать во время военного положения в Украине и 30 дней после его прекращения или отмены.

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Еще одним решением Киевсовет запретил движение по столице Украины транспортных средств без глушителя. Речь идет об автомобилях, в конструкции которых использована система выпуска отработанных газов “прямоток”, а также другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглощатель. Запрет будет действовать до момента прекращения/отмены действия военного положения в Украине.

Кроме того, Киевсовет поддержал решение, которое позволит обустроить укрытия в столичных учебных заведениях (школах, детсадах), где их еще нет.

– Мы должны привести в порядок – отремонтировать или отреконструировать, обеспечить необходимыми средствами – укрытия в коммунальных школах и детсадах. Ведь война продолжается, остается угроза ракетных обстрелов столицы. И мы должны создать безопасные условия и защитить наших детей, учителей и киевлян в целом, — подчеркнул Кличко.

Следует отметить, что в начале июня президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть предложение о запрете петард и фейерверков во время военного положения. Таким был ответ главы государства на соответствующую петицию.

Параллельно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается запретить использование фейерверков и петард.

Источник: Виталий Кличко