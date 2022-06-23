Как украинкам рожать в Польше. Опыт Юлии с Киевщины

12 марта 2022 года семья Абрамчук пересекла границу Украины с Польшей. Этому предшествовала трехдневная дорога с Николаевщины на Волынь, затем простуда беременной мамы и старшего сынишки. И вот, когда все это осталось позади, Юлия с сыном въехали в Польшу.

– Мы быстро пересекли границу, долго не стояли, – рассказала Юлия Абрамчук. – Нас сразу же встретили волонтеры. Они были повсюду. Нас кормили горячей едой, выдавали товары первой необходимости. Помогали советами. Я была на 30-й неделе беременности, и нервничала, как оно все будет дальше. Но атмосфера взаимопомощи, доброжелательность помогавших нам поляков успокоила.

Юлия с сынишкой остановились у родственников в городе Быдгощ. Первое, что нужно было сделать, так это стать на учет у врача-гинеколога, ведь Юлии скоро рожать.

Она по совету родственницы обратилась в ту же клинику, где та обслуживалась. Нашли украиноязычного гинеколога, которая стала наблюдать за беременностью Юлии.

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Сначала пришлось заново сдать все анализы, чтобы врач имел свое представление о состоянии беременной женщины.

Клиника была частной, но рожать Юлия решила в государственном медучреждении. Тем более, что врач работала и в государственной больнице тоже. Она даже сказала Юлии: если будет рожать в пятницу, то они обязательно встретятся.

– Рожают в Польше женщины с теми врачами, которые дежурят в это время, – рассказала Юлия. – Ни с кем не нужно договариваться, ложиться накануне в больницу, вызвать врача из дома, если он не на дежурстве. Все это очень успокаивает женщину.

До родильного дома нужно добираться самостоятельно. Скорую на доставку роженицы в больницу не вызывают. Вот почему важно выбирать больницу вблизи от места проживания.

Что надо взять с собой, когда едете в роддом:

средства личной гигиены;

одежда маме;

одежда ребенку;

подгузники;

влажные салфетки;

средство под подгузники (бепантен или присыпку);

вода.

— Встретиться на родах со своим врачом не удалось, потому что схватки начались 30 мая, с понедельника на вторник, в первом часу ночи, — рассказала Юлия. – Мы отправились в роддом. Это уже вторые роды, и я была спокойна. Со мной ехала и осталась в больнице Полина, жена брата мужа.

Когда добрались до клиники, врачи встретили женщину доброжелательно, осмотрели и разрешили рожать самостоятельно, потому что при первых родах Юлии делали кесарево сечение.

Кстати, Юлии пришлось подписывать массу бумаг, в которых она давала согласие на: обезболивание или введение окситоцина, а также на оперативное вмешательство по показаниям.

— Схватки продолжались больше суток. Так что на следующий день меня передали новой бригаде медиков, — продолжила рассказ молодая мама. — И хотя сначала все шло хорошо, в конце ребенок все же не опустился и медики решили делать кесарево сечение. После того как мальчик родился, мне дали его поцеловать, завернули и передали Полине — она первая, кто держал его на руках.

После рождения младенцу надели на ручку браслетик, на котором указаны имя и фамилия мамы, ее PESEL и дата рождения.

– Ребенка после этого забрали, чтобы взвесить, обмерить и осмотреть. Меня в это время зашивали и увозили в палату. Туда же принесли и сынишку. В палате нас было трое: две полячки и я. Дети были с нами.

Палата уютная, с отдельным санузлом, в котором есть душ.

Каждый день на обход приходил главврач. Общался с мамами, педиатр осматривал маленьких. Персонал всегда улыбающийся и готовый помочь женщинам во всем.

В родильном доме маленькому сделали две прививки: первую против гепатита В, а затем – БЦЖ. Вакцины беcплатные. Также выдали книжечку, куда будут вписываться все дальнейшие прививки.

Через три дня Юлию выписали. Она позвонила в ближайшую поликлинику и сообщила, что есть новорожденный ребенок по такому-то адресу, и на следующий день пришла патронажная медсестра, а через три недели ее с сыном пригласили на прием, чтобы осмотреть малыша, взвесить и познакомиться с новорожденным.

Какие документы выдают

При выписке дают два документа: для мамы и отдельно для ребенка, что они здоровы, и выписывают из больницы.

Свидетельство о рождении нужно получать отдельно.

— Обычно мама вместе с папой подают свидетельство о браке, но у нас его не было при себе, и папа ребенка не в Польше. Тогда спросили, есть ли свидетельство о рождении старшего сына, и точно ли отец тот же, — пояснила Юлия. — Мы отдали свидетельство на перевод, перевод должен быть заверен нотариусом.

Чуть позже молодая мама записалась на прием к уженду, чтобы подать документы на свидетельство о рождении для малыша.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождения в рамках проекта украинцы в Польше. Материал отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Возрождение.

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