Июнь, 24 в 20:08

Фонд Вернись живым получил от государства разрешение на закупку оружия для украинских военных. Процедура заняла всего несколько недель. Но главное, что подтолкнуло к этому – активность украинцев и увеличение поступлений в фонд. Ведь объемы денежных средств и работы выросли в 100 раз.

Какое оружие в первую очередь купит фонд для ВСУ — Факты ICTV расспросили у руководителя военного отдела БФ Вернись живым Андрея Рымарука.

— Андрей, расскажите, как фонду Вернись живым удалось получить лицензию на экспорт товаров двойного назначения, в том числе и летального оружия?

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— Мы перестали думать, как в предыдущие годы, как собрать средства, чтобы купить 10 или 15 дронов. Теперь мы думаем, где бы их купить в количестве 200–300 штук одной партией. Сейчас речь идет не о полумиллионе гривен, а о платежах на уровне 75 млн гривен.

Этот невероятный скачок заставил нас думать о более высокоточном вооружении, высокоточной технике, которая, как мы видим по фото и видеоматериалам, на войне приносит невероятную пользу. И это был толчок получить разрешение у Государственной службы экспортного контроля на приобретение и ввоз на территорию Украины товаров двойного назначения.

Здесь мы говорим не только о летальном оружии, которое будем покупать 100%, но и о возможности прямой коммуникации с заводами-производителями. Потому что по сей день мы работали с дилерами, посредниками, представителями, бравшими свой процент.

Сейчас речь идет о возможности прямой коммуникации. Это говорит о качестве предоставленного товара, гарантиях, экономии средств, быстрой логистике. Потому что с момента контрактирования до поставки срок уменьшился в два раза.

– Что можно приобрести по этой лицензии и что вы планируете купить в первую очередь? Это бронетехника?

– А почему бы и нет? Недавно была озвучена статистика потерь бронетехники ВСУ в войне. Мы потеряли около 50%. Нужна ли нам техника? Да, нужна. Мы теряем вертолеты? Да, теряем. Теряем самолеты? Да.

Нас ничто не сдерживает, чтобы объявлять сбор и закупать такую ​​технику. Да, она дорогостоящая. Да, мы не сможем ее покупать в таком количестве, как будет предоставляться через материально-техническую помощь или ленд-лиз. Но есть небольшие такие ниши, где мы можем приобрести то высокоточное вооружение или те боеприпасы, которых критически не хватает и нам их не будут снабжать бесплатно. Их нужно будет просто взять и приобрести.

К примеру, мы потеряли значительную часть вертолетов Ми-8. Нам они в ленд-лизе и материально-технической помощи не прописаны. Их нужно покупать? Да, нужно. Потому что наши пилоты научены на них летать.

Нужно ли покупать те же самолеты советского производства? Нужно. Потому что нам, исходя из переговоров, никто не даст F-16, F-18. Нужно обучаться? Нет, потому что у нас уже есть высшая школа обучения, есть профессиональные пилоты и инструкторы, которые просто садятся и летят, сразу в бой.

Нужно ли нам покупать ударные беспилотные комплексы, которыми мы уже овладели? Да, нужно, они приносят невероятный результат в этой войне. Таких ниш, куда мы можем зайти и помочь Вооруженным силам, очень много.

– Когда будет первый контракт? С чего начнете?

– Мы однозначно будем объявлять сбор и просить всех присоединиться, чтобы купить, к примеру, 5 вертолетов. На следующей неделе, я надеюсь, мы покажем первый приобретенный товар двойного назначения. Он уже в Украине, и мы готовим его к презентации.

– А сколько средств удалось собрать фонду Вернись живым после 24 февраля?

– Увеличение поступлений у нас началось еще до 24 февраля. Мы видели интенсивность боевых действий, наращивание военной мощи РФ на границах Украины, люди уже начали чувствовать, что близится опасность.

Конечно, с 24 числа поступления резко пошли вверх. Например, за прошлый год мы собрали около 28 млн грн, а с февраля по сегодня – более 3,5 млрд грн. То есть за две недели мы собрали столько, сколько фонд не собирал за предыдущие годы.

– А потом? Желание людей помогать и присылать средства постепенно не угасает?

– Вспомним 2014-2015 годы, когда был всплеск помощи. Таким он был и в феврале этого года. Спад пошел ближе к 2016-2017 годам, а в 2019 вообще упал. Это нормальная тенденция, потому что люди исчерпывают свои финансовые ресурсы.

Пока по поступлениям мы хорошо держимся. Опыт научил нас иметь стратегический и оперативный резервы, находить новые направления сотрудничества, новые инструменты коммуникации. Это уже история о систематическом фандрейзинге, работе с большим и средним бизнесом, международными партнерами, позволяющими нам продолжать свою компетентную помощь армии.

– Как совершенствуются ваши инструменты сбора средств? И чем именно сейчас помогаете?

– Для нас очень важно не распылять помощь по всему фронту, а закрывать масштабно, единоразово и забыть об этом на месяц-два, чтобы перейти к следующей нише. 70% беспилотных аппаратов, которые сейчас используются на Востоке – от фонда Вернись живым. Мы приобрели более 3 тыс. этих БпЛА.

Мы полностью закрыли запросы снайперов. То есть государство дает вооружение. Мы даем все, что необходимо для работы снайпера: от обмундирования до тепловизионных средств, прицелов, сошек, метеостанций, вообще всего, что нужно снайперу.

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Еще одна история – это связь. Без связи война невозможна. Основным предметом связи в Вооруженных силах Украины является радиостанция Моторола, которая используется с 2014 года. Мы увидели эту проблему уже в конце февраля – начале марта, а в начале мая начали масштабное обеспечение всех бригад радиостанциями.

Одна радиостанция стоит $650-800 в зависимости от модели зарядных устройств. Я надеюсь, что на этой неделе на 100% состоится полное обеспечение всех находящихся на фронте боевых подразделений. Число радиостанций котируется на уровне более 3,5-4 тыс. единиц.

Следующая ниша – это, конечно, беспилотные комплексы. 10 единиц (это 20 бортов) будут переданы в Вооруженные силы. В следующем месяце еще 15 комплексов, а это 30 самолетов. Уже в августе мы переходим на более массивные авиационные комплексы, которые будут летать на 150-200 км вглубь.

– Что важно сейчас понимать украинцам?

– Сейчас мы все должны помогать военным. Если этого не делать, если они не удержат линию обороны, помогать гуманитаркой будет некому.

Люди, давайте вкладывать деньги именно в Вооруженные силы Украины, инвестировать в ВСУ, потому что это самый лучший депозит в собственную безопасность.