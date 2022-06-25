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Факты / Украина / Общество

В Херсонской области оккупанты похитили председателя Белозерского совета и местного депутата

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
херсонщина

В Херсонской области российские военные похитили председателя Белозерского поселкового совета Антонину Чередник и депутата Владимира Посунько.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, ссылаясь на слова местных жителей.

Он отметил, что оккупанты завязали чиновникам глаза и увезли в неизвестном направлении.

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– Оккупанты продолжают похищать наших людей. В Белозерке местные жители сообщают, что утром схватили председателя Белозерского совета Антонину Чередник и депутата Владимира Посунька. Им завязали глаза и увезли в неизвестном направлении, – написал Сергей Хлань.

Ранее стало известно, что оккупанты массово похищают работников ЗАЭС и жителей Энергодара.

В частности, они похитили местную учительницу и ее мужа. Захватчики выломали дверь в жилище супругов, после чего вооруженные русские военные начали избивать мужа. В доме остались следы крови.

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