Июнь, 24 в 16:59

В ближайшее время будут внесены изменения в программу денежной помощи украинцам в Польше от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

На сайте организации сообщают, что будут объявлены новые критерии для украинских беженцев, имеющих право на получение средств. Такое решение позволит как можно скорее оказать помощь тем, кто больше всего в ней нуждается.

Гражданам, которые уже подали заявки на регистрацию, не требуются дополнительные действия. УВКБ ООН продолжит рассматривать запросы на назначение встреч, полученных ранее.

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Из-за большого количества обращений, срок ожидания SMS-сообщения с приглашением на встречу может быть больше 1 месяца.

Заявки с очень критичными и безотлагательными случаями будут рассматриваться индивидуально.

Действующие пункты выплат помощи ООН украинским беженцам находятся в 8 городах Польши:

Варшава: Kamionkowska 11

Варшава: Chmielna 85

Краков: TAURON Arena, brama 1, Stanisława Lema 7

Познаний: Galeria Malta, Maltanska 1 (1-й этаж)

Оструда: Jana lll, Sobieskiego 9/пок, 127

Гданьск: ул. Wały Piastowskie 1,

Гдыня: ул. 10 lutego 26

Вроцлав: Piłsudskiego 69/73.

Источник: UNHCR Польша