Июнь, 24 в 11:34

Стоимость квартир в Киеве уже в ближайшие месяцы снизится на 20-30% из-за отсутствия спроса. В условиях полномасштабной войны и неопределенности люди не готовы вкладывать свои средства в недвижимость.

Об этом рассказал в эфире Общественного радио глава Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр.

По его прогнозам, снижение стоимости квартир в столице Украины состоится в течение трех-шести месяцев.

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– Продавцы считают, что цены должны подрасти, потому что выросли цены на строительные материалы, первичный рынок несколько вырос в цене. Но покупатели, конечно, не готовы сейчас покупать. Ведь покупка – это перспектива на годы, 5 лет, 10 лет. А кто сейчас видит перспективу в Киеве на 5-10 лет? Поэтому сделок мало, все ждут, когда будет спад стоимости. Падение точно будет, на 20-30% от довоенной цены. Где-то месяцев через 3-4, возможно, полгода, — подчеркнул Кудояр.

Согласно его прогнозу, более дорогой сегмент квартир в столице будет пользоваться меньшим спросом, чем жилье более низкой стоимости.

Следует отметить, что в начале мая в Украине возобновили куплю-продажу недвижимости. До этого работа государственных реестров была остановлена из-за полномасштабной войны – для защиты данных.

В то же время Кабинет министров внес изменения в правила покупки недвижимости. В частности, государственные регистраторы обязаны проверять покупателя перед регистрацией прав на недвижимое имущество.

Между тем, стоимость аренды жилья в Киеве снизилась на 30-50%. Свободного жилья стало больше, и люди могут найти нужную квартиру. В то же время риелторы прогнозируют рост цен осенью.

Источник: Общественное радио