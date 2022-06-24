На территории Бучи открыли временный модульный городок для мирных жителей, потерявших жилье в результате полномасштабной войны. Он рассчитан на 352 человека, в частности, здесь будут жить учителя, которые работают в местной школе и имеют разрушенный дом в Буче или рядом расположенных поселках.

По данным Минрегиона, в этом городке расположено 88 жилых комнат, столовых, детских комнат, женских и мужских туалетов, душевых комнат. Всего планируют разместить 704 человека в модульных городках на трех локациях.

Это размещение, реализуемое вместе с польским правительством, будет временным. Государственные органы активно работают, чтобы обеспечить долгосрочные варианты проживания и восстановления поврежденных домов.

По последним данным, внутренне перемещенными лицами стали 4 775 жителей Бучи (более 3,2 тыс. семей, в частности, 24 многодетных и 22 родителя-одиночки). Среди них более 1 тыс. детей, 1,1 тыс. пенсионеров и 163 человека с особыми потребностями.

В Буче повреждено или разрушено более 1,7 тыс. объектов, среди которых более 230 многоквартирных домов (один из них полностью разрушен).

Источник : Минрегион

