Июнь, 25 в 20:44

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину первая леди Елена Зеленская не покидала территорию страны.

Об этом она заявила в интервью французскому телеканалу France 5.

– Это было мое взвешенное решение (не уезжать из Украины – Ред.). У меня не было желания покидать Украину. У меня не было желания быть вдали от Родины и вдали от своего мужа. И поскольку мы даже не видимся неделями, все равно я чувствую, что я рядом. Я могу посылать свою поддержку, – сказала первая леди.

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Также Зеленская отметила, что гораздо сложнее следить за происходящим на Родине, находясь в другой стране.

— Гораздо сложнее смотреть на происходящее с твоей страной, твоими людьми издалека – гораздо легче эмоционально для меня быть именно здесь. Я там, где хочу быть. И я там, где я должна быть. Мне кажется, мне от этого спокойнее, – добавила Зеленская.

Кроме этого, первая леди призвала французов не забывать о войне в Украине, не верить российской пропаганде и продолжать помогать украинцам, вынужденно покинувшим свои дома.