Июнь, 25 в 10:01

В Украине начались 122-е сутки противостояния нашего народа российской военной агрессии.

Карта боевых действий в Украине на 25.06.2022:

На Северском направлении в Брянской и Курской областях РФ противник удерживает до трех батальонных тактических групп, а также подразделения воздушно-десантных войск. Враг обстрелял из артиллерии позиции ВСУ в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял инфраструктуру в районах Харькова и Вялевского водохранилища.

Сейчас смотрят

Штурм в районе населённого пункта Уды наши воины решительно подавили. Противник отошел.

На Славянском направлении оккупанты наступают в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина. Враг обстрелял наши позиции у Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного. Пытается вести штурмовые действия в направлении Долгенькое — Мазановка, бой продолжается. Нанес авиаудару неподалеку от Дибровного.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление вражеской пехоты в направлении Владимировка – Покровское. Противник отошел. В направлении Роты – Вершина враг продвинулся на один километр.

На Южнобужском направлении враг вел наступление в направлении Потемкино — Высокополье Херсонской области, однако успеха не имел и отошел.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг содержит четыре носителя крылатых ракет морского базирования Калибр.

Потери РФ на 25 июня 2022:

личного состава – около 34 700 человек (за сутки ликвидировано еще около 170 оккупантов);

танков ‒ 1 511 (+4 за сутки);

боевых бронированных машин – 3 645 (+8 за сутки);

артиллерийских систем – 764 (+5 за сутки);

РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 241;

средств ПВО – 99 единиц;

самолетов – 217 (+1 за сутки);

вертолетов – 184 (+1 за сутки);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4 за сутки);

крылатых ракет – 137;

кораблей/катеров – 14;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 560 единиц;

специальной техники – 60 единиц.

Напомним, что война в Украине длится 122-й день. Где сейчас ведутся бои можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.