Карта боевых действий на 25.06.2022 – ситуация на фронте
В Украине начались 122-е сутки противостояния нашего народа российской военной агрессии.
Карта боевых действий в Украине на 25.06.2022:
На Северском направлении в Брянской и Курской областях РФ противник удерживает до трех батальонных тактических групп, а также подразделения воздушно-десантных войск. Враг обстрелял из артиллерии позиции ВСУ в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области.
На Харьковском направлении противник обстрелял инфраструктуру в районах Харькова и Вялевского водохранилища.
Штурм в районе населённого пункта Уды наши воины решительно подавили. Противник отошел.
На Славянском направлении оккупанты наступают в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина. Враг обстрелял наши позиции у Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного. Пытается вести штурмовые действия в направлении Долгенькое — Мазановка, бой продолжается. Нанес авиаудару неподалеку от Дибровного.
На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.
На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление вражеской пехоты в направлении Владимировка – Покровское. Противник отошел. В направлении Роты – Вершина враг продвинулся на один километр.
На Южнобужском направлении враг вел наступление в направлении Потемкино — Высокополье Херсонской области, однако успеха не имел и отошел.
В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг содержит четыре носителя крылатых ракет морского базирования Калибр.
Потери РФ на 25 июня 2022:
- личного состава – около 34 700 человек (за сутки ликвидировано еще около 170 оккупантов);
- танков ‒ 1 511 (+4 за сутки);
- боевых бронированных машин – 3 645 (+8 за сутки);
- артиллерийских систем – 764 (+5 за сутки);
- РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 241;
- средств ПВО – 99 единиц;
- самолетов – 217 (+1 за сутки);
- вертолетов – 184 (+1 за сутки);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4 за сутки);
- крылатых ракет – 137;
- кораблей/катеров – 14;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 560 единиц;
- специальной техники – 60 единиц.
Напомним, что война в Украине длится 122-й день. Где сейчас ведутся бои можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.