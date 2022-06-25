Правительство Польши изменило распоряжение, согласно которому оказывается помощь украинцам, спасающимся от войны на территории страны.

Изменениями предусмотрено, что польским семьям, принявшим у себя дома украинцев, финансовая помощь в отдельных случаях будет выплачиваться и после завершения 120 дней – с того момента, как граждане Украины пересекли польскую границу.

40 злотых в день (300 грн) на человека будет выплачиваться польским семьям, принявшим у себя лиц с инвалидностью, беременных женщин, пенсионеров (женщин старше 60 лет, мужчин старше 65 лет).

Финансовая помощь будет выплачиваться тем, кто предоставил кров украинским семьям с детьми до 12 месяцев, женщинам с тремя и более детьми, а также тем, кто принял у себя несовершеннолетних украинцев, прибывших в Польшу без опекунов.

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