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На Славянском направлении враг наступает на Долгенькое и Долину – Генштаб.

Марта Бондаренко, редактор ленты
На Славянском направлении враг наступает на Долгенькое и Долину – Генштаб.
Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском направлении российский враг сосредотачивается на ведении наступления в направлении населённых пунктов Долгенькое и Долина.

Об этом говорится в утренней сводке от Генштаба ВСУ.

Также оккупанты продолжают бить по позициям наших военных вблизи Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного.

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Враг пытается идти на штурм в направлении Долгенькое — Мазановка, там постоянно продолжаются бои. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Дибровного.

На Северодонецком направлении под обстрелы из ствольной артиллерии попали районы Лисичанска, Спорного и Волчеяровки. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, там оккупанты пытались блокировать город с юга.

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Также враг пытался вытеснить наши подразделения в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что если россияне захватят Северодонецк, то люди на заводе Азот станут заложниками оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ
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