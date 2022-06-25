На Славянском направлении враг наступает на Долгенькое и Долину – Генштаб.
На Славянском направлении российский враг сосредотачивается на ведении наступления в направлении населённых пунктов Долгенькое и Долина.
Об этом говорится в утренней сводке от Генштаба ВСУ.
Также оккупанты продолжают бить по позициям наших военных вблизи Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного.
Враг пытается идти на штурм в направлении Долгенькое — Мазановка, там постоянно продолжаются бои. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Дибровного.
На Северодонецком направлении под обстрелы из ствольной артиллерии попали районы Лисичанска, Спорного и Волчеяровки. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, там оккупанты пытались блокировать город с юга.
Также враг пытался вытеснить наши подразделения в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что если россияне захватят Северодонецк, то люди на заводе Азот станут заложниками оккупантов.