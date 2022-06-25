Июнь, 25 в 14:51

Поляки и украинцы сегодня выступят за мир и потребуют положить конец дискриминации сообщества ЛГБТ в рамках совместного марша гордости в Варшаве, который, по словам организаторов, направлен на защиту свободы и равенства.

Ежегодный прайд-марш в украинской столице Киеве был отменен из-за вторжения России, в результате чего ЛГБТ-сообщество в Варшаве объединилось со своими коллегами в Украине для организации мероприятия в польской столице.

— Россия отказала нам в праве, за которое мы боролись годами, Россия отказала нам в Прайде, в нашем марше равенства, который мы проводим каждый год с 2012 года в Киеве… Вот почему мы маршируем в Варшаве, — сказал Ленни Эмсон, исполнительный директор КиевПрайд, приехавший в Польшу на марш. — Мы идем за мир, мы идем за Украину, мы идем за победу.

Консервативное отношение к сексуальной ориентации широко распространено в обеих странах. Правящие польские националисты сделали борьбу с тем, что они называют идеологией ЛГБТ, ключевым элементом предвыборных кампаний, в то время как в Украине ультраправые группы регулярно преследовали ЛГБТ-активистов и события до войны.

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Но поскольку многие представители ЛГБТ в Украине присоединились к борьбе за свою страну, активисты выразили надежду, что война поможет разрушить предрассудки.

— Люди, которые готовы умереть, чтобы защитить эту страну, я думаю, что они имеют право быть равными, иметь, например, гражданские союзы, — сказал Темур Левчук, активист ЛГБТ в Киеве.

Он не смог присутствовать на марше в Варшаве из-за закона, запрещающего украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.

Москва начала так называемую специальную военную операцию 24 февраля, заявив, что хочет обеспечить безопасность на своих границах. Киев и Запад заявляют, что президент Владимир Путин начал неспровоцированное вторжение, чтобы захватить территорию и вернуть Украину в лоно Москвы.

Для некоторых ЛГБТ-украинцев тот факт, что Путин урезал права их сообщества в России, дал им больше поводов для борьбы.

Несмотря на тяготы войны, Левчук надеется, что как геи, так и гетеросексуалы смогут принять участие в прайдах в Киеве и других городах в следующем году, когда мы будем праздновать, что мы страна, где уважают права человека и есть свобода.

Источник: U.S.News