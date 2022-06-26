Июнь, 26 в 12:08

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупреждает, что сегодня на протяжении всего дня российский враг может “работать” по Киеву.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Арестович призывает киевлян не пренебрегать сигналами тревоги.

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— Сегодня весь день могут работать по Киеву. Не пренебрегайте мерами предосторожности. Не говоря уже о других городах, — отметил он.

Советник главы ОПУ также заявил, что российская армия за свои действия получит адекватный ответ от Вооруженных сил Украины.

— Кремлевские дурики думают, что мы поломаемся. А мы ответим. Только не по мирным, как вы. По командным пунктам, — сказал Арестович.

В комментариях к публикации он добавил, что десятки ракет по Украине с самого утра оккупанты выпустили, потому что ранее ВСУ удачно уничтожили их командные пункты.

Утром 26 июня российская армия ракетами обстреляла Киев — есть попадание в девятиэтажку в Шевченковском районе. В настоящее время официально подтверждена информация об одном погибшем.