В Харькове раздались громкие взрывы – что происходит
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Харькове 26 июня раздались мощные взрывы.
Обновлено в 23.39. Местные снова сообщают о взрывах в городе.
Об этом сообщило Суспільне. Харків ссылаясь на информацию от местных жителей.
Сейчас смотрят
Во время взрыва в городе не была объявлена воздушная тревога.
Официальной информации о взрывах в Харькове пока нет.
Отметим, что российские захватчики 26 июня были обстреляны Чугуевский район Харьковщины. В результате погибли два человека, один — получил ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 123-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.