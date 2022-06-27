Июнь, 26 в 23:40

В Харькове 26 июня раздались мощные взрывы.

Обновлено в 23.39. Местные снова сообщают о взрывах в городе.

Об этом сообщило Суспільне. Харків ссылаясь на информацию от местных жителей.

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Во время взрыва в городе не была объявлена воздушная тревога.

Официальной информации о взрывах в Харькове пока нет.

Отметим, что российские захватчики 26 июня были обстреляны Чугуевский район Харьковщины. В результате погибли два человека, один — получил ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 123-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.