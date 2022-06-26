Июнь, 26 в 15:07

В КГГА обновили актуальную карту бомбоубежищ или укрытий, куда можно спрятаться во время воздушной тревоги. Подземные хранилища расположены по всей территории Киева.

По данным интерактивной карты, некоторые укрытия расположены в подвалах, подземных переходах или паркингах, а также на всех станциях Киевского метрополитена.

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Все эти укрытия помогут украинцам спрятаться в случае повторных ракетных ударов или обстрелов российской армии. Согласно интерактивной карте, больше всего укрытий расположено в Голосеевском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал киевлян и жителей других украинских городов активно реагировать на сигналы воздушной тревоги в течение нескольких дней. Вероятнее всего российские войска начнут интенсивнее бить ракетами по мирной инфраструктуре, чтобы запугать местных жителей.

Президент Владимир Зеленский считает, что оккупанты устраивают ракетную показуху, которая стратегически ничего не меняет для Российской Федерации. Глава государства убежден, что Украина победит в войне, начатой ​​Кремлем.