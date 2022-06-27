Июнь, 26 в 22:49

В Николаеве 26 июня слышны взрывы.

Об этом сообщили местные жители. В то же время, пока официальной информации о взрывах не было.

Отметим, что во время взрывов в городе и области не была объявлена воздушная тревога.

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Напомним, что днем 26 июня в Николаеве раздались взрывы. В военной комендатуре обороны города сообщили, что украинские защитники уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат.

Полномасштабная война в Украине длится уже 123-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.