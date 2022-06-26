Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Укрзализныця временно отменяет некоторые пригородные поезда — список

Юля Захарченко, редактор ленты
Укрзализныця временно отменяет некоторые пригородные поезда — список
Фото: УЗ

Компания Укрзализныця временно отменяет некоторые пригородные поезда. В УЗ объяснили, что такое решение приняли по техническим причинам.

По данным компании, сегодня не будет курсировать поезд № 6074 Шевченко-Гребенка и поезд № 6069 Гребенка-Шевченко. Пригородный поезд № 6063 Гребенка-Шевченко будет направляться в Золотоношу, а поезд №6070 Шевченко-Гребинка от Золотоноши.

На завтра отменяются рейсы №6064, №6070 и №6074 Шевченко-Гребенка, а также №6074, №6061, №6063 и №6069 Гребенка-Шевченко.

Сейчас смотрят

На польской железной дороге сегодня произошли задержки с отправлением поездов, вызванные повреждением контактной сети на участке Медика — Перемышль. По меньшей мере пять поездов с украинцами на борту вынуждены следовать с существенными задержками.

В Укрзализныце извинились за неудобства, а специалисты пытаются найти более эффективные пути для решения аналогичных ситуаций.

Читайте
На пункте Краковец-Корчова временно не будут пропускать автобусы из Украины в Польшу

Источник: Укрзализныця
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка