Укрзализныця временно отменяет некоторые пригородные поезда — список

Июнь, 26 в 15:31

Компания Укрзализныця временно отменяет некоторые пригородные поезда. В УЗ объяснили, что такое решение приняли по техническим причинам.

По данным компании, сегодня не будет курсировать поезд № 6074 Шевченко-Гребенка и поезд № 6069 Гребенка-Шевченко. Пригородный поезд № 6063 Гребенка-Шевченко будет направляться в Золотоношу, а поезд №6070 Шевченко-Гребинка от Золотоноши.

На завтра отменяются рейсы №6064, №6070 и №6074 Шевченко-Гребенка, а также №6074, №6061, №6063 и №6069 Гребенка-Шевченко.

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На польской железной дороге сегодня произошли задержки с отправлением поездов, вызванные повреждением контактной сети на участке Медика — Перемышль. По меньшей мере пять поездов с украинцами на борту вынуждены следовать с существенными задержками.

В Укрзализныце извинились за неудобства, а специалисты пытаются найти более эффективные пути для решения аналогичных ситуаций.