Июнь, 26 в 17:41

В Одессе 26 июня раздался взрыв. Его услышали во время воздушной тревоги.

Обновлено в 17.36. Оперативное командование Юг сообщило, что под прикрытием грозы враг атаковал Одесщину двумя противокорабельными ракетами типа Оникс. Они выпустили их из берегового ракетного комплекса Бастион, с территории временно оккупированного Крыма.

— Но силы противовоздушной обороны наготове в любое время и в любую погоду: обе ракеты уничтожены на подлете в Одессу, — отметили в ОК Юг.

Информацию о сбитии российских ракет также подтвердил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

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— На подлете в Одессу подразделение ПВО уничтожило две вражеские ракеты, – написал он.

Кроме того, Суспільне. Одеса сообщало, что после взрыва над Одессой наблюдался дым.

Напомним, что российские оккупанты 26 июня атаковали Черкасскую область. В результате обстрела один человек погиб и пятеро получили травмы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 123-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Суспільне. Одеса