Взрывы в Сарнах и Кривом Роге: что происходит на 123 сутки войны (онлайн)
Украинцы увидят “ощутимые результаты” контрнаступления ВСУ в Херсонской области примерно в августе, сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
России нужны удары ракетами по городам Украины, артиллерией и минометами по приграничным районам нашего государства, по приграничным районам Черниговской, Сумской областей, по Харькову, по Днепропетровщине. Это не просто разрушение нашей инфраструктуры, это также очень циничное, просчитанное давление на эмоции наших людей, считает президент Украины Владимир Зеленский.
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