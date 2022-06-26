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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Взрывы в Сарнах и Кривом Роге: что происходит на 123 сутки войны (онлайн)

Взрывы в Сарнах и Кривом Роге: что происходит на 123 сутки войны (онлайн)

Украинцы увидят “ощутимые результаты” контрнаступления ВСУ в Херсонской области примерно в августе, сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

России нужны удары ракетами по городам Украины, артиллерией и минометами по приграничным районам нашего государства, по приграничным районам Черниговской, Сумской областей, по Харькову, по Днепропетровщине. Это не просто разрушение нашей инфраструктуры, это также очень циничное, просчитанное давление на эмоции наших людей, считает президент Украины Владимир Зеленский.

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00:57 - 26 июня

В Ровенской области в результате ракетных ударов российской армии по Сарнам погибли три человека и еще четверо мирных жителей ранены. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

— Две ракеты попали в гражданские объекты инфраструктуры – это СТО с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей. По предварительным данным, трое погибших. Четверо пострадавших находятся в больнице, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Под завалами могут быть еще люди, поэтому работы продолжаются, — рассказал Коваль.

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00:54 - 26 июня

Мирные жители сообщают о пожаре, который вспыхнул в результате попадания российской ракеты на Востоке Харькова.

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00:50 - 26 июня

Украинские военные вышли из Северодонецка, подтвердили в ВСУ.

Лукашенко заявил Путину, что изоляция Литвой Калининграда – фактически объявление войны.

Стороны Энергетической хартии лишили Россию и Беларусь статуса наблюдателей в сообществе, а также приостановили временное применение Договора по Энергетической хартии в отношении Беларуси.

Германия предоставит Украине 1 млрд евро в виде гранта для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения.

Государства-члены НАТО на саммите в Мадриде согласуют полный пакет помощи Украине.

Сенат Канады одобрил поправки к закону о специальных экономических мерах, предусматривающих возможность конфискации и использования российских активов в поддержку Украины.

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00:32 - 26 июня

В Херсонской области российские военные похитили главу Станиславской общины Ивана Самойленко. Эту информацию подтвердил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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00:30 - 26 июня

Харьков снова обстреливают российские войска. Ракеты запускают из Белгородской области, сообщают в Вооруженных Силах Украины.

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