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Украинские военные вышли из Северодонецка, подтвердили в ВСУ.

Лукашенко заявил Путину, что изоляция Литвой Калининграда – фактически объявление войны.

Стороны Энергетической хартии лишили Россию и Беларусь статуса наблюдателей в сообществе, а также приостановили временное применение Договора по Энергетической хартии в отношении Беларуси.

Германия предоставит Украине 1 млрд евро в виде гранта для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения.

Государства-члены НАТО на саммите в Мадриде согласуют полный пакет помощи Украине.

Сенат Канады одобрил поправки к закону о специальных экономических мерах, предусматривающих возможность конфискации и использования российских активов в поддержку Украины.