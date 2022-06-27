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Байден подписал указ о повышении пошлин на импорт российских товаров

Марта Бондаренко, редактор ленты
Джо Байден
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден ввел 35% таможенных тарифов на продукцию из Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что 8 апреля президент США подписал закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью, предусматривающий отмену тарифных преференций для товаров из этих стран.

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Также 8 апреля Джо Байден подписал Закон о прекращении импорта российской нефти (примечание 22 U.S.C. 8923). Кроме того, в США запретили ввоз российских нефтепродуктов, масел, сжиженного природного газа, угля и угольной продукции, рыбы и морепродуктов, алкогольных напитков и алмазов.

Ранее президент США Джо Байден согласовал с остальными лидерами стран G7 (Большой семерки) запрет на импорт золота из Российской Федерации.

Источник: White House
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