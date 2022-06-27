Июнь, 27 в 15:34

Преждевременная информация о продвижении Вооруженных сил Украины в определенных направлениях может навредить работе украинских военных.

Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга 27 июня.

По ее словам, так произошло с продвижением украинских войск в Херсонской области.

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— К сожалению, некоторые элементы эмоционального ожидания существенно навредили тому, как происходило наше продвижение. Поэтому слишком радостные и преждевременные сообщения очень неуместны в то время, когда идет военная операция, — отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что боевые действия продолжаются в степной местности, которая очень сложна для ведения открытых боев. Кроме того, у украинской стороны пока нет соответствующей мощной артиллерии, которая была бы такой дальнобойной, как у врага.

— Чтобы отчитаться о каких-то достижениях, надо очень далеко отогнать врага, чтобы он не накрыл наши позиции. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем чиновникам, публичным лицам: не спешите впереди военного командования. Дайте военным сделать свою работу, – добавила Гуменюк.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях к официальным заявлениям Генштаба отчасти срывают военные операции. Это произошло с Северодонецком, когда просто не дали ВСУ доделать запланированное.

Фото: Генштаб ВСУ