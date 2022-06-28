Война пошла путем эскалации: Арестович заявил, что оккупанты получат ответ за удар по Кременчугу
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что Вооруженные силы Украины ответят оккупантам за удар по Кременчугу.
Об этом он заявил в эфире программы Фейгин LIVE.
Так, на вопрос Марка Фейгина, ответят ли ВСУ за сегодняшний ракетный удар по Кременчугу, где по последним данным погибло 13 человек, Арестович ответил утвердительно.
— Ясно, что мы ответим. И ответим долго, тщательно и со вкусом. Они (россияне — Ред.) ответят нам. Война пошла путем эскалации, — отметил Арестович.
Он уточнил, что ВСУ в ответ будет бить исключительно по военным целям. При этом он подчеркнул, что у командования имеется немало целей — будет из чего выбирать.
Что касается ситуации последних дней, то по словам Арестовича, Россия ведет затяжной ракетный террор.
Напомним, что сегодня оккупанты ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, обстреляли ТЦ в Кременчуге.