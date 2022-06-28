Июнь, 27 в 22:36

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что Вооруженные силы Украины ответят оккупантам за удар по Кременчугу.

Об этом он заявил в эфире программы Фейгин LIVE.

Так, на вопрос Марка Фейгина, ответят ли ВСУ за сегодняшний ракетный удар по Кременчугу, где по последним данным погибло 13 человек, Арестович ответил утвердительно.

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— Ясно, что мы ответим. И ответим долго, тщательно и со вкусом. Они (россияне — Ред.) ответят нам. Война пошла путем эскалации, — отметил Арестович.

Он уточнил, что ВСУ в ответ будет бить исключительно по военным целям. При этом он подчеркнул, что у командования имеется немало целей — будет из чего выбирать.

Что касается ситуации последних дней, то по словам Арестовича, Россия ведет затяжной ракетный террор.

Напомним, что сегодня оккупанты ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, обстреляли ТЦ в Кременчуге.