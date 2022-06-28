Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Война пошла путем эскалации: Арестович заявил, что оккупанты получат ответ за удар по Кременчугу

Марта Бондаренко, редактор ленты
Война пошла путем эскалации: Арестович заявил, что оккупанты получат ответ за удар по Кременчугу
Фото: ГСЧС

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что Вооруженные силы Украины ответят оккупантам за удар по Кременчугу.

Об этом он заявил в эфире программы Фейгин LIVE.

Так, на вопрос Марка Фейгина, ответят ли ВСУ за сегодняшний ракетный удар по Кременчугу, где по последним данным погибло 13 человек, Арестович ответил утвердительно.

Сейчас смотрят

— Ясно, что мы ответим. И ответим долго, тщательно и со вкусом. Они (россияне — Ред.) ответят нам. Война пошла путем эскалации, — отметил Арестович.

Он уточнил, что ВСУ в ответ будет бить исключительно по военным целям. При этом он подчеркнул, что у командования имеется немало целей — будет из чего выбирать.

Что касается ситуации последних дней, то по словам Арестовича, Россия ведет затяжной ракетный террор.

Читайте
Удар по ТЦ Амстор в Кременчуге: все, что известно о пострадавших и взрывах

Напомним, что сегодня оккупанты ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, обстреляли ТЦ в Кременчуге.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка