Как вернуть переплату за газ — инструкция

Июнь, 27 в 13:25

С начала мая украинцы начали получать газ от Нафтогаза. То есть теперь за май и июнь нужно заплатить новому поставщику.

Если вы уже заплатили старому поставщику, деньги можно получить обратно. Как вернуть средства за переплату газа — читайте в материале Фактов ICTV.

Как вернуть переплату за газ

— С 1 мая 2022 года более 10 млн украинских домохозяйств получали газ от Нафтогаза. Именно поэтому счета за потребленный газ в предыдущем периоде должны быть оплачены в ГК Нафтогаз Украины, — отмечают в Нафтогазе.

Если вы случайно внесли средства за газ старому поставщику или переплатили, их можно вернуть. Стоит отметить, что при смене поставщика газа переплата за потребленный газ на счет нового поставщика не переходит.

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Также переплату за поставки газа нельзя переадресовать на оплату за распределение (доставку) газа. То есть деньги нужно только возвращать.

Чтобы это сделать, вам необходимо написать заявление и лично обратиться к предыдущему поставщику.

Заявление обязательно должно содержать ФИО, ваше место жительства, просьбу вернуть средства, дату и подпись.

В общем, заявление имеет произвольную форму, но вы можете обратиться за образцом к поставщику.

Какие документы необходимы

К заявлению обязательно нужно приложить:

копию паспорта владельца лицевого счета (первые две страницы и регистрация);

копию идентификационного кода владельца лицевого счета;

справку с реквизитами карточного счета из банка (или выписка из Приват24);

копию квитанции об оплате за природный газ за период, когда возникла переплата.

Все копии документов должны быть заверены потребителем, а именно содержать надпись Согласно оригиналу, дату и подпись.

Когда вернут средства

В общем деньги вам должны вернуть в течение 14 (максимально 30) календарных дней. Вам ответят и вернут переплату.

Однако в условиях военного положения сроки возврата могут быть другие. Рекомендуем выяснять это непосредственно у прошлого поставщика.