Июнь, 28 в 20:43

Сегодня, 28 июня, в Николаевской области состоялся обмен военнопленными — 15 российских оккупантов обменяли на 16 украинских бойцов и одного гражданского.

Видео возвращения наших воинов опубликовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Во исполнение задания президента Украины Координационный штаб Службы безопасности Украины и патрульной полиции поздравляет вас с Днем Конституции Украины на нашей украинской земле! Слава Украине! — так спецназовцы поздравили освобожденных украинских военных.

На кадрах видна колонна автомобилей, в том числе и карет скорой помощи, в которых ехали раненые украинские бойцы.

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Отмечается, что состояние здоровья воинов удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в результате обмена домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых двое офицеров и 14 солдат.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что Россия удерживает в тюрьмах более 1,5 тыс. украинских граждан как военнопленных.

Фото: Виталий Ким