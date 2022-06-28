16 бойцов и гражданский: появилось видео обмена военнопленными в Николаевской области
Сегодня, 28 июня, в Николаевской области состоялся обмен военнопленными — 15 российских оккупантов обменяли на 16 украинских бойцов и одного гражданского.
Видео возвращения наших воинов опубликовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
— Во исполнение задания президента Украины Координационный штаб Службы безопасности Украины и патрульной полиции поздравляет вас с Днем Конституции Украины на нашей украинской земле! Слава Украине! — так спецназовцы поздравили освобожденных украинских военных.
На кадрах видна колонна автомобилей, в том числе и карет скорой помощи, в которых ехали раненые украинские бойцы.
Отмечается, что состояние здоровья воинов удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в результате обмена домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых двое офицеров и 14 солдат.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что Россия удерживает в тюрьмах более 1,5 тыс. украинских граждан как военнопленных.
Фото: Виталий Ким