В Украину никогда не вернутся до 5 млн граждан, если война затянется – Либанова

Июнь, 28 в 15:42

Если горячая фаза войны растянется на 2 года, Украина может потерять до 5 млн своего населения, заявила в эфире телемарафона директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины, академик Элла Либанова.

– Главный фактор – это продолжительность горячей фазы войны. Если она завершится к концу года, я думаю, что мы потеряем примерно 500-600 тыс. населения. Это много, но не катастрофа. Если горячая фаза войны продлится, скажем, 2 года, то это может быть до 5 млн, – сказала Либанова.

По ее словам, причин несколько: во-первых, больше людей уедут, то есть этот процесс не завершится сейчас, а продлится еще некоторое время.

– Во-вторых: когда рано или поздно закончится действие ограничений на выезд мужчин 18-60 лет, то воссоединение семей произойдет не в Украине, а за границей, – отметила демограф.

По ее мнению, это будет зависеть, в частности, от адаптации украинцев за рубежом.

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С внутренней миграцией все гораздо сложнее, считает она, поскольку значительная часть людей, переехавших в относительно безопасные регионы, возможно, вообще не вернутся в свои дома.

– Россия, к сожалению, останется нашим соседом, и те люди, которые выехали из Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, будут понимать, что возвращаются в опасную зону. Поэтому я не уверена, что мы вообще сможем восстановить довоенное размещение населения и бизнеса, – подытожила Либанова.

По данным ООН, с начала полномасштабной войны из Украины выехало более 8 млн граждан, больше всего в Польшу. Эксперты считают, что после войны и волны беженцев в Украине может остаться 30 млн человек.