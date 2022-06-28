Июнь, 28 в 13:29

Чтобы подать заявку на поступление в вузы, абитуриенты должны иметь собственный электронный кабинет.

Как создать электронный кабинет абитуриента — читайте в материале Фактов ICTV.

Сроки регистрации

Основные сроки регистрации электронного кабинета в этом году следующие:

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поступление для получения профессионального высшего образования ( на основе девяти классов) — 23 июня — 31 октября ;

; для получения высшего образования (степени Бакалавр) на основе 11 классов — 01 июля — 31 октября ;

; поступление для получения степени Магистр (на основе диплома бакалавра) — 1 августа — 31 октября ;

; поступление для получения высшего образования (на основе диплома профессионального младшего бакалавра) — 1 июля — 31 октября.

Регистрация кабинета

Поэтому, чтобы иметь возможность подавать заявки в ВУЗ, необходимо зарегистрировать собственный электронный кабинет абитуриента:

перейдите на сайт Единой государственной электронной базы по вопросам образования

на главной странице найдите и нажмите Электронный кабинет;

далее выберите кнопку Регистрация

заполните необходимые поля — укажите собственный электронный адрес, придумайте пароль (не менее шести символов) и выберите на какой уровень обучения поступаете (бакалавр, магистр, младший бакалавр);

далее вам необходимо указать серию и номер документа на базе которого вы поступаете;

укажите все необходимые данные;

нажмите кнопку Зарегистрировать ;

; на экране может появиться окно для Дополнительной идентификации личности;

выберите тип документы для идентификации и укажите его номер;

на экране отобразится сообщение об успешной регистрации и на указанный электронный адрес поступит письмо активации;

найдите письмо на почте и нажмите на ссылку, что будет там (на активацию кабинета уйдет не более 15 мин).

Если все успешно активировалось, вы увидите соответствующее сообщение. Теперь можете заходить в кабинет — просто введите ваш логин (электронный адрес) и пароль.

Вот и все! Электронный кабинет создан.