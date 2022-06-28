Июнь, 28 в 10:49

Российские захватчики ночью 28 июня выпустили по Николаеву около 11 ракет, часть из них сбила ПВО.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Ночью был нанесен ракетный удар по Николаеву, около 11 ракет. Часть из них сбила ПВО. Сейчас выясняем ситуацию, – отметил он.

Ким утверждает, что также оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области. В результате погибла 6-летняя девочка, трехмесячный ребенок в коме. Сейчас спасатели разбирают завалы, детали будут позже.

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Перед этим, вечером 27 июня, Николаев обстреляли кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня Ураган: пострадали частные дворы, дома и автомобиль. Кассетные боеприпасы легли и у остановки общественного транспорта. Информация о пострадавших не поступала.

Сейчас продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине и селах по линии разграничения. По предварительной информации, повреждена, где-то разрушена инфраструктура и жилые дома.

Напомним, что утром 28 июня Николаев подвергся ракетным обстрелам. По предварительной информации, есть попадание, но данные еще уточняют.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 125-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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