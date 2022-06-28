В Генштабе не исключают провокаций из-за военных сборов в Беларуси

Июнь, 28 в 20:06

В период с 28 июня по 16 июля текущего года в Жлобинском районе Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнообязанными.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 28 июня.

— Не исключается проведение демонстративных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах и ведение разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности наших войск, — говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях продолжается наращивание системы инженерного оборудования оборонных позиций в приграничных районах Брестской области.

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На Северском направлении в целях сковывания действий подразделений Сил обороны Украины противник удерживает до трех батальонных тактических групп в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Турья, Краснополье, Хмелевка и Поповка в Сумской области и села Горск Черниговской области.

На Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Золочев, Слатино, Верхний Салтов, Печенеги, Коробочкино, Рубежное, Победа, Явирское, Русская Лозовая, Циркуны, Чеполь, Ивановка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Ветровка, Светличное.

Также рашисты обстреляли северную часть Харькова. Авиаудар с вертолетов Ка-52 зафиксирован недалеко от села Явирское.

В районах населенных пунктов Дементиевка, Довгаловка и Залиман украинские воины отразили штурмовые действия и заставили оккупантов отойти. Противник вел воздушную разведку БПЛА вблизи Кутузовки и Циркунов.

На Славянском направлении наши войска остановили вражеский штурм и заставили захватчиков отойти в селах Долина и Мазановка.

Артиллерийские обстрелы со стороны противника фиксировались в районах населенных пунктов Адамовка, Краснополье, Долина, Дибровное, Барвенково, Мазановка, Богородичное, Грушуваха, Курулька и Большая Камышеваха. Вражеские БПЛА действовали в районе села Дибровное.

На Краматорском направлении противник активных действий не вел. Обстреливал из реактивных систем залпового огня недалеко от Маяков, Славянска, Звановки, Серебрянки, Переездного и Золотаровки.

На Лисичанском направлении враг обстреливал из минометов и ствольной артиллерии районы Лисичанска и Волчеяровки. Противник не прекращает попытки взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. Вел наступление в направлении населенного пункта Спорное, но безуспешно и отошел.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Белогоровки, Бахмута, Клинового, Вершины, Новолуганского, Майского и Зайцева. Враг нанес ракетно-авиационный удар по району Шумов.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Шевченко, Времевка, Зеленое Поле, Полтавка, Горькое, Староукраинское. Звеном вертолетов Ка-52 нанес удары вблизи Авдеевки.

На Южнобужском направлении враг продолжал обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Большая Костромка, Трудолюбовка, Широкое, Кобзарцы, Любомировка, Благодатное, Кульбакино, Шевченково, Посад-Покровское и Степовая Долина. Авиаудары врага зафиксированы вблизи Потемкиного, Большого Артакового и Александровки.

В акваториях Черного и Азовского морей, в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины, враг содержит два носителя высокоточного оружия, суммарный залп которых составляет до 16 крылатых ракет морского базирования Калибр.